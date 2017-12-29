Apple извинилась за замедление cтарых iPhone, снизила цену замены батареи

«Мы слышали отзывы от пользователей о том, как мы влияем на производительность iPhone со старыми батареями и как мы сообщаем об этом процессе. Мы понимаем, что кто-то из вас чувствует, что мы вас подвели. Приносим извинения. По этому поводу случилось много недопонимания. Первое и главное — мы никогда бы не делали ничего, чтобы намеренно сократить жизнь любого продукта Apple или снизить качество клиентского опыта, чтобы заставить пользователей обновлять продукты», — пишут в компании, пишут AIN.UA.

Далее в компании объясняют, что перезаряжаемые батареи химически стареют со временем, а их возможность держать заряд ослабевает. Но время и количество циклов перезарядки — не единственные факторы, влияющие на ее работу. К примеру, если заряжать батарею при высокой температуре, она состарится быстрее, все это связано с тем, как устроена работа литий-ионных батарей. Состарившаяся батарея может хуже выдерживать пиковые нагрузки при низком заряде, что может приводить к внезапному отключению устройства.

В связи с этим в прошлом году компания добавила в iOS 10.2.1 опцию динамического контроля работы некоторых компонентов системы, которые бы предотвращали эти внезапные отключения. В некоторых случаях это приводит к увеличению скорости загрузки приложений и замедлению работы устройства.

В компании также объявили, что все эти проблемы решаются заменой батареи, и что Apple снизит стоимость такой замены с $79 до $29 для любого владельца iPhone 6 или более поздних моделей с января следующего года (но, разумеется, только для владельцев официальных устройств).


Ольга Карпенко, AIN


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