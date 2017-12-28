Apple может снизить цены на iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus из-за низкого спроса

Впервые о возможном снижении стоимости iPhone X заговорил тайваньский ресурс DigiTimes, ссылаясь на отраслевые источники. Позже об этом сообщили и другие источники. Сейчас некоторые аналитики утверждают, что подешевеет не только юбилейный флагман, но и iPhone 8 и 8 Plus.

Возможное снижения цен, аналитики связывают с низкими продажами новых девайсов, а также небольшим спросом на них. Если же стоимость iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus снизятся на $50 и более, то, как предполагают аналитики, спрос на них возрастет и продажи значительно увеличатся.