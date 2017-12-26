В Израиле за замедление iPhone с Apple потребовали $125 млн

Еще один иск подали израильские пользователи на корпорацию Apple за намеренное замедление работы их смартфонов. Это первый иск по данному делу, подданный на купертиновского гиганта за пределами Соединенных Штатов Америки.

Иск подали двое израильтян, которые заявили, что Apple нарушила обязательства перед потребителями, намеренно утаив от них информацию о том, что «безобидное» обновление ПО негативно отразится на работе устройств. Истцы требуют компенсацию в размере $125 миллионов.

Израильские истцы уверены, что своими действиями купертиновский гигант подталкивает покупателей ежегодно приобретать новые iPhone.