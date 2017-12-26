В Израиле за замедление iPhone с Apple потребовали $125 млн

Еще один иск подали израильские пользователи на корпорацию Apple за намеренное замедление работы их смартфонов. Это первый иск по данному делу, подданный на купертиновского гиганта за пределами Соединенных Штатов Америки.

iPhone 2017

Иск подали двое израильтян, которые заявили, что Apple нарушила обязательства перед потребителями, намеренно утаив от них информацию о том, что «безобидное» обновление ПО негативно отразится на работе устройств. Истцы требуют компенсацию в размере $125 миллионов.

Израильские истцы уверены, что своими действиями купертиновский гигант подталкивает покупателей ежегодно приобретать новые iPhone.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Xiaomi Mi Max 3: гигантский смартфон без рамокXiaomi Mi Max 3: гигантский смартфон без рамок
Blackview выпустит трио долгоиграющих смартфоновBlackview выпустит трио долгоиграющих смартфонов
Графеновый аккумулятор зарядит смартфон за 30 минутГрафеновый аккумулятор зарядит смартфон за 30 минут
Nokia 9: стали известны официальные характеристики, а также дизайн флагманаNokia 9: стали известны официальные характеристики, а также дизайн флагмана
Смартфоны — оружие массовой манипуляции. Но этот человек объявил им войнуСмартфоны — оружие массовой манипуляции. Но этот человек объявил им войну
Блок рекламы


Похожие новости
Google переманивает у Apple инженеров для разработки собственных мобильных чиповGoogle переманивает у Apple инженеров для разработки собственных мобильных чипов
Apple работает над смартфоном с поддержкой 5G-сетейApple работает над смартфоном с поддержкой 5G-сетей
Apple засудят за замедление iPhoneApple засудят за замедление iPhone
Apple выпустит универсальные приложения, работающие на iOS и macOSApple выпустит универсальные приложения, работающие на iOS и macOS
Apple подтвердила, что намеренно снижает производительность старых iPhone
Аналитики: спрос на iPhone X оказался ниже ожидаемогоАналитики: спрос на iPhone X оказался ниже ожидаемого
Смартфон Leagoo S9 скопирован с Apple iPhone XСмартфон Leagoo S9 скопирован с Apple iPhone X
Face ID в iPhone X не отличает китайцевFace ID в iPhone X не отличает китайцев
Apple выпустила iOS 11.2.1Apple выпустила iOS 11.2.1
Исследователь из Google выпустил эксплоит для взлома iPhone
Последние новости
Подгружаем последние новости