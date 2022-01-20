Google хочет разрешить хранить криптовалюты на цифровых картах

Корпорация Google намерена предложить опцию хранения криптовалюты на цифровых картах, в то время как платежи по-прежнему будут проводиться в фиате. Об этом заявил президент по коммерческой деятельности компании Билл Рэди, пишет Bloomberg.

Google хочет разрешить хранить криптовалюты на цифровых картах
Фото: epravda.com.ua

Планы Google

Ожидается, что присоединение к криптовалютной отрасли поможет Google привлечь новых пользователей. Компания уже договорилась о сотрудничестве с криптобиржей Coinbase и процессинговым сервисом BitPay.

По словам Рэди, Google планирует расширять масштабы сотрудничества, но пока не разрешает использовать криптовалюты напрямую в транзакциях. В прошлом компания избегала включения криптовалют в свои платежные сервисы.

«Мы уделяем значительное внимание криптовалютам. По мере развития спроса пользователей и продавцов мы тоже будем совершенствоваться», — отметил Рэди.

Также Google нанял бывшего руководителя PayPal Арнольда Голдберга для управления своим платежным подразделением. Компания давно готовилась к запуску сервиса цифровых счетов Plex, которые должны были синхронизироваться с Google Pay при посредничестве финансовых партнеров. В октябре Google свернула инициативу.

Как пояснил Рэди, Google хочет стать соединительным звеном для всей отрасли потребительских финансов, а не просто работать с отдельными партнерами.

«Мы не банк и не хотим им стать. Некоторые предыдущие инициативы невольно перекликались с этим пространством. Мы хотим создавать связи, а не конкурировать», — заявил президент по коммерческой деятельности.

Компания намерена превратить Google Pay во «всеобъемлющий цифровой кошелек» с поддержкой цифровых билетов и паспортов вакцинации.

Также Google интегрирует платежные опции в поисковую выдачу, в том числе будет показывать личные карты лояльности клиентов и скидки для соответствующих запросов.

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