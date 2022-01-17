Кибератака на МТСБУ. В Госспецсвязи говорят, что реестр с персональными данными не поврежден

В результате кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ. Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден. Об этом идет речь в сообщении Госспецсвязи.

Кибератака на МТСБУ. В Госспецсвязи говорят, что реестр с персональными данными не поврежден
Фото: hotline.finance

Что случилось

Специалисты Госспецсвязи вместе с коллегами из других органов продолжают расследовать кибератаку на государственные информационные ресурсы, произошедшую в ночь на пятницу. В частности, была проработана ситуация по потере доступа к информационным ресурсам МТСБУ.

«Удалось установить, что в результате кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ. Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден. Уже в ближайшее время он должен возобновить свою работу, для чего специалисты МТСБУ разворачивают новую „чистую“ информационную инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Предыстория

14 января стало известно, что из-за предполагаемой атаки хакеров в Украине прекратили работу сервисы электронного полиса ОСАГО.

Совладелец monobank сообщил, что в течение 7?30 дней в МТСБУ будут заниматься восстановлением данных из бекапов.

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