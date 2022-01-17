Google купит офис в Лондоне за $1 миллиард

Google потратит $1 млрд на покупку здания в центре Лондона, которое он арендует. По словам фирмы, сделка демонстрирует ее уверенность в будущем офиса как рабочего места, сообщает Экономическая правда со ссылкой на Reuters.

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Отмечается, что компания, имеющая 6400 сотрудников в Великобритании, планирует реконструкцию своих офисов в пределах комплекса Central Saint Giles около Ковент-Гардена в центре Лондона.

«Нам выпала честь работать в Великобритании уже почти 20 лет, и наша покупка комплекса Central Saint Giles отражает нашу постоянную приверженность росту и успеху страны», — заявила финансовый директор материнской компании Google Alphabet Рут Порат.

Google хочет усовершенствовать офис

Google планирует переоборудовать здание, чтобы адаптировать его для командной работы в офлайн режиме, оборудовать конференц-залы для гибридного формата работы, а также предоставить больше места для отдельных сотрудников. Новый ремонт также будет предусматривать рабочие помещения, которые позволят работать на свежем воздухе, добавили в компании.

В Google заявили, что в конечном итоге компания сможет разместить на своих предприятиях в Великобритании 10 тысяч сотрудников.

«Эта инвестиция Google в рабочие места — это важное проявление доверия к Великобритании как к ведущему технологическому центру», — прокомментировал министр финансов Британии Риши Сунак.