Федоров назвал причину кибератаки на правительственные сайты Украины

Среди причин кибератак на правительственные сайты Украины - получение доступа к административным правам компании, администрирующей атакованные сайты.

Об этом в соцсети Facebook написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это явная активизация киберфронта, и наша команда частично перебросит силы по развитию государственных услуг в помощь ответственным органам в направлении построения системы кибербезопасности", - отметил Федоров.

Он напомнил, что хакеры атаковали 70 сайтов государственных органов. 10 из них подверглись вторжению, но их контент не изменили, и утечки персональных данных также не было и не могло быть, поскольку это не реестры.

Работа большинства сайтов уже восстановлена и веб-страницы работают стабильно.

“По требованию СБУ и Госспецсвязи портал "Дия" был отключен, чтобы локализовать радиус удара. "Дия" работала и работает стабильно”, – добавил министр.

Напомним, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти. Это была самая мощная кибератака в Украине за последние четыре года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что за хакерскими атаками стоит РоSSия.