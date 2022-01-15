Федоров назвал причину кибератаки на правительственные сайты Украины

Минцифры будет помогать ответственным органам в вопросах кибербезопасности.

Федоров назвал причину кибератаки на правительственные сайты Украины
Фото: Макс Требухов

Среди причин кибератак на правительственные сайты Украины - получение доступа к административным правам компании, администрирующей атакованные сайты.

Об этом в соцсети Facebook написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это явная активизация киберфронта, и наша команда частично перебросит силы по развитию государственных услуг в помощь ответственным органам в направлении построения системы кибербезопасности", - отметил Федоров.

Он напомнил, что хакеры атаковали 70 сайтов государственных органов. 10 из них подверглись вторжению, но их контент не изменили, и утечки персональных данных также не было и не могло быть, поскольку это не реестры.

Работа большинства сайтов уже восстановлена и веб-страницы работают стабильно.

“По требованию СБУ и Госспецсвязи портал "Дия" был отключен, чтобы локализовать радиус удара. "Дия" работала и работает стабильно”, – добавил министр.

Напомним, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти. Это была самая мощная кибератака в Украине за последние четыре года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что за хакерскими атаками стоит РоSSия.

В СБУ заверили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было.

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