Google повысит стоимость своих услуг для украинских пользователей

Google объявил о повышении стоимости пользования своими сервисами в Украине. Об этом украинцам сообщили в специальных письмах от компании.

Причиной стало то, что в июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1525-IX, который вводит 20% НДС на электронные онлайн-услуги. По новым правилам, которые вводит этот закон, Google начинает взимать дополнительно 20% НДС со своих сервисов в Украине.

Сообщение о подорожании Google разослал своим украинским пользователям в соответствующем письме, в котором сказано, что повышение касается только предоставляемых физлицам услуг. Для компаний и предпринимателей с бизнес-аккаунтами ничего не меняется.

Это значит, что продавцам товаров в Интернете придется больше платить за рекламу. Это безусловно отразится на конечной стоимости товаров, так как затраты традиционно переложат на плечи покупателей.

"На выполнение местного законодательства в Украине Google начинает взимание 20% НДС с цифровых сервисов для индивидуальных пользователей и предпринимателей в Украине, которые не зарегистрированы как бизнесы. Если у Вас есть бизнес-аккаунт, это означает, что вы используете его в коммерческих целях от имени зарегистрированного юрлица… в таком случае от вас не требуется дополнительных действий. По условиям использования Google Cloud для бизнеса, вы будете сами отвечать за оценку и выплату любых налогов в Украине", — сказано в письме от Google .