Google подписала контракт с издательством France-Press и будет платить за предоставленные новости

Google начнёт платить французскому информационному агентству France-Press за предоставленный им новостной контент в рамках обширного пятилетнего партнёрства, о котором было объявлено в среду. Это событие знаменует одну из крупнейших лицензионных сделок, заключённых технологическим гигантом в соответствии с новым французским законодательством, которое обязывает платить интернет-площадки за публикацию новостей.

Google подписала контракт с издательством France-Press и будет платить за предоставленные новости

Источник изображения: Kirill Kudryavtsev | AFP | Getty Images

Новостные ресурсы, которые теряют доход от рекламы из-за онлайн-агрегаторов, таких как Google и Facebook, годами жаловались на технологические компании, бесплатно использующие их материалы для отображения в поисковой выдаче. Новые законы Франции и Австралии, принятие которых было вызвано давлением со стороны СМИ и общественности, дали издателям больше рычагов воздействия на техногигантов, что привело к заключению ряда лицензионных сделок на миллиарды долларов.

Соглашение между Google и France-Press последовало за принятием Францией закона об авторском праве, который требует от крупных технологических компаний начать переговоры с издателями новостей, которые хотят получить лицензионные отчисления. Поисковый гигант отказался раскрывать финансовые условия сделки, но подтвердил, что она заключена на пять лет.

Ранее в этом году Google согласилась выплатить $76 миллионов группе, в которую входит 121 французский новостной ресурс. Но эта сделка была отложена до завершения антимонопольного разбирательства, в ходе которого французский рыночный регулятор обвинил Google в неспособности добросовестно вести переговоры. Себястьен Миссоффе (Sebastien Missoffe), управляющий директор Google France, заявил, что сделка с France-Press демонстрирует готовность технологической компании найти общий язык с издателями. Стоит отметить, что сделка не включает France-Press в News Showcase, сервис, который Google запустил в прошлом году. News Showcase предназначен для продвижения контента от более чем 1000 издателей, которые согласились лицензировать свои материалы за определённую плату.

Reuters подписало сделку с Google, включающую информагентство в News Showcase в январе этого года, а The Wall Street Journal заключил аналогичный договор с поисковым гигантом месяц спустя. Кроме того, французский альянс, объединяющий десятки издателей, в прошлом месяце подписал договор о лицензировании своего контента Facebook.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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