Несовершеннолетние теперь могут попросить Google удалить свои фото из поисковой выдачи

Google запустила новую функцию безопасности, которая позволит лицам младше 18 лет запрашивать удаление своих изображений и фотоснимков из поисковой выдачи. Эта функция была первоначально анонсирована в августе вместе с новыми ограничениями на таргетинг рекламы для несовершеннолетних, и теперь доступна для широкого круга пользователей.

theverge.com

Удалить фото можно на странице поддержки Google . Желающие должны будут предоставить URL-адреса изображений, которые они хотят удалить из поисковой выдачи, условия поиска, которые позволяют найти эти фото, имя и возраст несовершеннолетнего, а также имя и степень родства человека, который может действовать от имени ребёнка — например, родителя или опекуна. Пока сложно сказать, какие критерии Google будет учитывать при принятии решений об удалении фото. Компания отмечает, что удалит любые изображения несовершеннолетних, за исключением случаев, вызывающих общественный интерес или значимых новостей. Интерпретация этих терминов является «серой зоной» которая может привести к возникновению спорных ситуаций.

Стоит отметить, что Google не будет выполнять просьбы об удалении фото людей, которым уже исполнилось 18 лет. То есть, 30-летний пользователь не сможет потребовать от поискового гиганта удаления своих фото в 15-летнем возрасте. Google также подчёркивает, что удаление изображения из результатов поиска не приводит к его полному удалению из интернета.

Помимо этих новых возможностей, Google уже предлагает другие способы удаления из поисковой выдачи определённых типов нежелательного контента, таких как откровенные снимки, сделанные без согласия, поддельная порнография, персональная финансовая или медицинская информация, а также такие данные, как домашние адреса и номера телефонов.



