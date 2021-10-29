Несовершеннолетние теперь могут попросить Google удалить свои фото из поисковой выдачи

Google запустила новую функцию безопасности, которая позволит лицам младше 18 лет запрашивать удаление своих изображений и фотоснимков из поисковой выдачи. Эта функция была первоначально анонсирована в августе вместе с новыми ограничениями на таргетинг рекламы для несовершеннолетних, и теперь доступна для широкого круга пользователей.

Несовершеннолетние теперь могут попросить Google удалить свои фото из поисковой выдачи

theverge.com

Удалить фото можно на странице поддержки Google. Желающие должны будут предоставить URL-адреса изображений, которые они хотят удалить из поисковой выдачи, условия поиска, которые позволяют найти эти фото, имя и возраст несовершеннолетнего, а также имя и степень родства человека, который может действовать от имени ребёнка — например, родителя или опекуна. Пока сложно сказать, какие критерии Google будет учитывать при принятии решений об удалении фото. Компания отмечает, что удалит любые изображения несовершеннолетних, за исключением случаев, вызывающих общественный интерес или значимых новостей. Интерпретация этих терминов является «серой зоной» которая может привести к возникновению спорных ситуаций.

Стоит отметить, что Google не будет выполнять просьбы об удалении фото людей, которым уже исполнилось 18 лет. То есть, 30-летний пользователь не сможет потребовать от поискового гиганта удаления своих фото в 15-летнем возрасте. Google также подчёркивает, что удаление изображения из результатов поиска не приводит к его полному удалению из интернета.

Помимо этих новых возможностей, Google уже предлагает другие способы удаления из поисковой выдачи определённых типов нежелательного контента, таких как откровенные снимки, сделанные без согласия, поддельная порнография, персональная финансовая или медицинская информация, а также такие данные, как домашние адреса и номера телефонов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Николаеве заблокировали работу группировки, которая отмывала деньги для хакеровВ Николаеве заблокировали работу группировки, которая отмывала деньги для хакеров
В Хмельницкой области в базу "eHealth" внесли данные о фиктивной вакцинации от ковидаВ Хмельницкой области в базу "eHealth" внесли данные о фиктивной вакцинации от ковида
Facebook будет судиться с украинцем, которого подозревают в краже данных 178 млн пользователейFacebook будет судиться с украинцем, которого подозревают в краже данных 178 млн пользователей
СНБО обнародовал список украинских Telegram-каналов, продвигающих пророSSийские нарративыСНБО обнародовал список украинских Telegram-каналов, продвигающих пророSSийские нарративы
Американская компания купила украинский фотосток Depositphotos за $85 млнАмериканская компания купила украинский фотосток Depositphotos за $85 млн
Блок рекламы


Похожие новости
Американская компания купила украинский фотосток Depositphotos за $85 млнАмериканская компания купила украинский фотосток Depositphotos за $85 млн
Google рассказала об атаках «русскоговорящих хакеров» на блогеров YouTubeGoogle рассказала об атаках «русскоговорящих хакеров» на блогеров YouTube
Google не позволит монетизировать контент, отрицающий изменение климатаGoogle не позволит монетизировать контент, отрицающий изменение климата
Google отметила рост активности хакеров в Gmail — проводятся масштабные фишинговые кампанииGoogle отметила рост активности хакеров в Gmail — проводятся масштабные фишинговые кампании
Google отказалась от планов по запуску банковского сервиса на базе Google PayGoogle отказалась от планов по запуску банковского сервиса на базе Google Pay
Google Lens получит мощные инструменты поиска на базе искусственного интеллектаGoogle Lens получит мощные инструменты поиска на базе искусственного интеллекта
«Google» — самый популярный запрос в Bing. Об этом заявил представитель компании в европейском суде
Google существенно снизит комиссию при продаже облачного ПОGoogle существенно снизит комиссию при продаже облачного ПО
Google купил офисное здание в Нью-Йорке за $2,1 млрдGoogle купил офисное здание в Нью-Йорке за $2,1 млрд
Google создаст сервис, который поможет спланировать экологически безопасные путешествияGoogle создаст сервис, который поможет спланировать экологически безопасные путешествия
Последние новости
Подгружаем последние новости