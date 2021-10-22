В Беларуси Telegram чат фанатов Цоя признали экстремистским

Песня "Перемен" стала гимном белорусов на протестах против режима Лукашенко.

В Беларуси Telegram чат фанатов Цоя признали экстремистским
Фото: onair.ru

Министерство внутренних дел Беларуси обновило перечень экстремистских формирований и внесло туда Telegram чат "Ждановичи 2020 - клуб любителей песен Цоя".

Об этом сообщила пресс-служба белорусского МВД.

Теперь организаторам, участникам и подписчикам этого Telegram-канала может грозить до семи лет лишения свободы за участие в "экстремистской деятельности".

Кроме того, как отметили в МВД, после отбытия наказания в тюрьме фанатов Виктора Цоя могут депортировать или лишить белорусского гражданства.

Ранее сообщалось, что власти Беларуси намерены привлекать к уголовной ответственности подписчиков Telegram-каналов, признанных экстремистскими формированиями. Такую классификацию последнее время получили много оппозиционных каналов, которые активно освещали протесты в стране после выборов президента в 2020 году. Тогда песня советского рок-музыканта Виктора Цоя "Перемен" стала гимном белорусов на протестах против режима Александра Лукашенко.

Напомним, в начале октября Верховный суд ликвидировал две последние зарегистрированные в стране правозащитные организации - Белорусский Хельсинкский комитет и Союз писателей Беларуси.

Также сообщалось, что в Беларуси арестовали 136 человек "за циничные комментарии" о смерти сотрудника КГБ.

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