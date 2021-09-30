Google Lens получит мощные инструменты поиска на базе искусственного интеллекта

Google обновила свой инструмент визуального поиска Google Lens новыми функциями на базе искусственного интеллекта. Они позволят пользователям улучшить поиск с помощью текста. Так, например, если пользователь сделает снимок рубашки с рисунком кота, чтобы найти другие похожие предметы в интернете необходимо лишь добавить команду, например, «носки с этим рисунком».

Google Lens получит мощные инструменты поиска на базе искусственного интеллекта

theverge.com

Кроме того, поисковый гигант запускает новую функцию «Режим объектива» в своём приложении Google для iOS. Он позволяет выполнять поиск, используя любое изображение при поиске в интернете. Она будет доступна уже скоро, но пока только в США. Google также запускает Lens для настольного браузера Chrome, что позволит пользователям выбирать любое изображение или видео при просмотре веб-страниц, чтобы находить визуальные материалы, не покидая открытую вкладку.

Google Lens получит мощные инструменты поиска на базе искусственного интеллекта

theverge.com

Эти обновления являются частью стремления Google улучшить свои инструменты поиска с помощью технологий искусственного интеллекта. Обновления Lens основаны на модели машинного обучения MUM, которую компания представила на конференции I/O ранее в этом году. Изменения в Google Lens показывают, что компания не потеряла интереса к этому сервису, который всегда был многообещающим.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Bлacти Kaзaxcтaнa мoгут вpeмeннo пpиocтaнoвить paбoту мaйнepoвBлacти Kaзaxcтaнa мoгут вpeмeннo пpиocтaнoвить paбoту мaйнepoв
Google существенно снизит комиссию при продаже облачного ПОGoogle существенно снизит комиссию при продаже облачного ПО
ЕС осудил РоSSию за кибератаки накануне выборов в ГерманииЕС осудил РоSSию за кибератаки накануне выборов в Германии
Акции Facebook упали до самого низкого уровня с июля. Причина — негативные прогнозы по доходамАкции Facebook упали до самого низкого уровня с июля. Причина — негативные прогнозы по доходам
Twitter позволит выплачивать вознаграждения авторам в биткоинахTwitter позволит выплачивать вознаграждения авторам в биткоинах
Блок рекламы


Похожие новости
«Google» — самый популярный запрос в Bing. Об этом заявил представитель компании в европейском суде
Google существенно снизит комиссию при продаже облачного ПОGoogle существенно снизит комиссию при продаже облачного ПО
Google купил офисное здание в Нью-Йорке за $2,1 млрдGoogle купил офисное здание в Нью-Йорке за $2,1 млрд
Google создаст сервис, который поможет спланировать экологически безопасные путешествияGoogle создаст сервис, который поможет спланировать экологически безопасные путешествия
В Google One появился тариф с 5-Тбайт хранилищем за $24,99 в месяцВ Google One появился тариф с 5-Тбайт хранилищем за $24,99 в месяц
Google объяснила уход главы Google Health изменением акцентов в медицинских разработкахGoogle объяснила уход главы Google Health изменением акцентов в медицинских разработках
Google запустила новую программу для украинских предпринимателейGoogle запустила новую программу для украинских предпринимателей
После встречи с президентом США Google и Microsoft готовы потратить миллиарды на кибербезопасностьПосле встречи с президентом США Google и Microsoft готовы потратить миллиарды на кибербезопасность
Microsoft будет использовать блокчейн на базе Ethereum, чтобы награждать за доносы на пиратовMicrosoft будет использовать блокчейн на базе Ethereum, чтобы награждать за доносы на пиратов
Google и Facebook протянут новые интернет-кабели между Северной Америкой и Азией — 190 Тбит/с и 12 тыс. кмGoogle и Facebook протянут новые интернет-кабели между Северной Америкой и Азией — 190 Тбит/с и 12 тыс. км
Последние новости
Подгружаем последние новости