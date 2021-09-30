Google Lens получит мощные инструменты поиска на базе искусственного интеллекта

Google обновила свой инструмент визуального поиска Google Lens новыми функциями на базе искусственного интеллекта. Они позволят пользователям улучшить поиск с помощью текста. Так, например, если пользователь сделает снимок рубашки с рисунком кота, чтобы найти другие похожие предметы в интернете необходимо лишь добавить команду, например, «носки с этим рисунком».

theverge.com

Кроме того, поисковый гигант запускает новую функцию «Режим объектива» в своём приложении Google для iOS . Он позволяет выполнять поиск, используя любое изображение при поиске в интернете. Она будет доступна уже скоро, но пока только в США . Google также запускает Lens для настольного браузера Chrome , что позволит пользователям выбирать любое изображение или видео при просмотре веб-страниц, чтобы находить визуальные материалы, не покидая открытую вкладку.

theverge.com

Эти обновления являются частью стремления Google улучшить свои инструменты поиска с помощью технологий искусственного интеллекта. Обновления Lens основаны на модели машинного обучения MUM, которую компания представила на конференции I/O ранее в этом году. Изменения в Google Lens показывают, что компания не потеряла интереса к этому сервису, который всегда был многообещающим.



