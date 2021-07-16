Google вернёт удалённых сотрудников в офисы без учёта их мнения

По результатам внутреннего опроса, проведённого Google среди сотрудников, специалисты компании считают себя не менее продуктивными при удалённой работе из дома, чем во времена работы в офисе до начала пандемии. Тем не менее у компании есть собственные планы организации рабочего процесса.

Google вернёт удалённых сотрудников в офисы без учёта их мнения

businessinsider.com

Речь идёт о программистах, работающих на техногиганта. По имеющимся данным, их продуктивность восстановилась к маю после прошлогоднего спада — весной 2020 года они только начинали привыкать к удалённому рабочему процессу.

При этом, по словам вице-президента по аналитике человеческих ресурсов Брайана Велле (Brian Welle), более 75 % опрошенных заявили, что нуждаются в более интенсивном «сотрудничестве и социальных связях», а большинство по его словам хочет физически находиться вблизи коллег, работая над новыми проектами.

Так или иначе, все результаты не сказались на решимости Google вернуть большинство сотрудников в офисы. Ранее компания заявляла, что с сентября люди будут работать в офисах по три дня в неделю. Позже она изменила планы, сообщив, что 60 % сотрудников будут работать по несколько дней в неделю традиционных локациях Google, 20 % смогут работать из новых офисов, а оставшиеся 20 % — удалённо.

Разочарование многих сотрудников приказом о возвращении в офисы недавно усилилось — после того, как старший вице-президент Google по технической инфраструктуре Урс Хёльцле сообщил о намерении поехать в Новую Зеландию и год поработать удалённо — особенно циничный шаг, поскольку Хёльцле по слухам, ходящим в компании, выступал против удалённой работы персонала, не достигшего определённого уровня в официальной корпоративной иерархии. Позже Google заявила, что топ-менеджер, наоборот, поддерживает удалённую работу, а сам запросил «релокацию» ещё в прошлом году — просто его переезд был отложен из-за пандемии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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