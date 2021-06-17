Разработчики TikTok откроют доступ к своему мощному алгоритму рекомендаций сторонним компаниям

Десятого июня компания ByteDance, владеющая TikTok, запустила бренд Volcano Engine, под которым будет предлагать сторонним компаниям свой алгоритм персонализированных рекомендаций. Таким шагом китайская компания продемонстрировала своё стремление выйти за рамки потребительского бизнеса.

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Система рекомендаций, используемая в приложении TikTok, считается одним из главных секретов его успеха. Этот алгоритм стал одной из причин беспокойства администрации бывшего президента США Трампа, которая не могла отрицать, что TikTok оказывает сильное влияние на жителей Соединённых Штатов. После того, как в должность президента США вступил Джо Байден, его команда пересмотрела отношение к TikTok, WeChat и другим популярным китайским сервисам. Одним из условий продолжения присутствия ByteDance на рынке США стало требование открыть доступ к ключевым компонентам ПО . Китайская компания решила извлечь из этого выгоду, и теперь будет предлагать свой мощный алгоритм корпоративным клиентам.

До сих пор основной доход ByteDance приходился на потребительские продукты, такие как TikTok. Теперь компания нацелилась на корпоративный рынок. Volcano Engine, позиционируемый как интеллектуальная технологическая платформа, предоставляет обширный список вспомогательных инструментов, к которым могут получить доступ корпоративные клиенты. С их помощью компании смогут оптимизировать внутренние базы данных, производить сегментацию клиентов и тестировать продукты, и это далеко не все возможности алгоритма. К сожалению, в условиях высокой конкуренции на рынке IT, потенциал такого мощного продукта, как Volcano Engine, не может не вызывать опасений.

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Сама ByteDance отмечает, что Volcano Engine фактически уже применяется сторонними компаниям около года. Алгоритмом успели воспользоваться торговая площадка JD.com, производитель смартфонов Vivo и автомобильная компания Geely. Теперь компания планирует расширить своё портфолио рядом общедоступных облачных вычислительных услуг, как сообщает Reuters. Сама ByteDance пока не прокомментировала свои планы касаемо облачных сервисов.



