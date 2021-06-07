Франция оштрафовала Google на 220 миллионов евро. Причина — монополия на рынке рекламы

Французское агентство по надзору за конкуренцией оштрафовало Google на 220 млн евро за злоупотребление своим рыночным положением в индустрии онлайн-рекламы. Об этом говорится на сайте ведомства.

Франция оштрафовала Google на 220 миллионов евро. Причина — монополия на рынке рекламы
Фото: cnews

Что нарушил Google

По данным FCA, Google в ущерб своим конкурентам предоставил привилегии своему сервису Google Ad Manager, дело касается и интегрированному в него серверу объявлений DFP (дает издателям сайтов и приложений возможность продавать рекламные места), и платформы SSP AdX, через которую проводятся аукционы по продаже рекламных мест.

В сообщении FCA отмечается, что от действий Google особенно пострадали газеты, так как их доходы и так снизились из-за сокращения подписки на «бумажные» версии и сокращения поступлений от размещаемой в них рекламы.

Позиция Google

В американской корпорации согласились с решением, обязались выплатить штраф и изменить алгоритмы работы.

«Мы осознаем роль, которую рекламные технологии играют в поддержке доступа к контенту и информации, и мы стремимся сотрудничать с регулирующими органами и инвестировать в новые продукты и технологии, которые предоставляют издателям больший выбор и лучшие результаты при использовании наших платформ», — написала юридический директор Google France Мария Гомри.

Предыстория

Расследование началось после жалобы медиа-компаний: американской News Corp, французской газеты Le Figaro и бельгийской пресс-группы Rossel. Оно показало, что Google Ad Manager предлагал размещать рекламные объявления через собственный сервис DFP, который позволяет продавать рекламные места на сайтах и в приложениях и платформы Google Ad Exchange, которая организует аукционы на рекламные места.

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