В Украине возобновил работу сервис для онлайн-регистрации субсидий
Система работает в штатном режиме с 25 мая.
Министерство социальной политики сообщило о восстановлении работы электронного сервиса для предоставления документов на назначение жилищной субсидии в онлайн-режиме.
Как информирует пресс-служба ведомства, доработанное программное обеспечение электронного сервиса "Система предварительной регистрации документов для назначения жилищной субсидии" начало свою работу в штатном режиме с 25 мая этого года.
В Минсоцполитики напоминают, что документы от граждан продолжают принимать также центры предоставления административных услуг (ЦНАП), структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения райгосадминистраций и исполнительных органов городских советов.
Кроме того, заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения, а также через электронный сервис на официальном портале Минсоцполитики.
В министерстве напомнили, что в соответствии с принятым правительством решением, назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан (автоматически, путем самостоятельного получения информации органами социальной защиты населения из соответствующих реестров и органов ), кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:
- предоставлялась в денежной безналичной форме;
- была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица и т.п.);
- была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации (детей, внуков, других лиц, зарегистрированных, но по адресу назначения субсидии не проживающих).