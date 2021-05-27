В Украине возобновил работу сервис для онлайн-регистрации субсидий

Система работает в штатном режиме с 25 мая.

В Украине возобновил работу сервис для онлайн-регистрации субсидий
Фото: 4everfoto.blogspot.com

Министерство социальной политики сообщило о восстановлении работы электронного сервиса для предоставления документов на назначение жилищной субсидии в онлайн-режиме.

Как информирует пресс-служба ведомства, доработанное программное обеспечение электронного сервиса "Система предварительной регистрации документов для назначения жилищной субсидии" начало свою работу в штатном режиме с 25 мая этого года.

В Минсоцполитики напоминают, что документы от граждан продолжают принимать также центры предоставления административных услуг (ЦНАП), структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения райгосадминистраций и исполнительных органов городских советов.

Кроме того, заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения, а также через электронный сервис на официальном портале Минсоцполитики.

В министерстве напомнили, что в соответствии с принятым правительством решением, назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан (автоматически, путем самостоятельного получения информации органами социальной защиты населения из соответствующих реестров и органов ), кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

  • предоставлялась в денежной безналичной форме;
  • была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица и т.п.);
  • была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации (детей, внуков, других лиц, зарегистрированных, но по адресу назначения субсидии не проживающих).

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