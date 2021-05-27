В Украине возобновил работу сервис для онлайн-регистрации субсидий

Министерство социальной политики сообщило о восстановлении работы электронного сервиса для предоставления документов на назначение жилищной субсидии в онлайн-режиме.

Как информирует пресс-служба ведомства, доработанное программное обеспечение электронного сервиса "Система предварительной регистрации документов для назначения жилищной субсидии" начало свою работу в штатном режиме с 25 мая этого года.

В Минсоцполитики напоминают, что документы от граждан продолжают принимать также центры предоставления административных услуг (ЦНАП), структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения райгосадминистраций и исполнительных органов городских советов.

Кроме того, заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения, а также через электронный сервис на официальном портале Минсоцполитики.

В министерстве напомнили, что в соответствии с принятым правительством решением, назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан (автоматически, путем самостоятельного получения информации органами социальной защиты населения из соответствующих реестров и органов ), кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия: