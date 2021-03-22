Facebook только за октябрь-декабрь 2020 года заблокировал 1,3 млрд фейковых аккаунтов

В компании сообщили, что за три года удалили более 100 сетей, которые занимались скоординированной дезинформацией.

Социальная сеть Facebook заблокировала около 1,3 млрд фейковых аккаунтов в течение октября-декабря 2020 года. Большинство из них были заблокированы еще на этапе их создания, сообщили в блоге компании Facebook Inc.

"Мы также расследуем и блокируем тайные операции по влиянию из-за рубежа и внутри стран, использующие фейковые страницы. За последние три года мы удалили с нашей платформы более 100 сетей скоординированного недостоверного поведения", - отметил в отчете вице-президент Facebook по вопросам добросовестности Гай Розен.

В компании отмечают, что дезинформацию публикуют как боты, так и настоящие пользователи. Для выявления таких нарушений на соцсеть работает команда из более чем 80 специалистов, которые проверяют факты и контент.

Напомним, что в этом марте социальные сети Instagram и Facebook начали добавлять специальные отметки к постам о вакцинах от коронавируса. Это было сделано для предотвращения распространения дезинформации.