Facebook только за октябрь-декабрь 2020 года заблокировал 1,3 млрд фейковых аккаунтов

В компании сообщили, что за три года удалили более 100 сетей, которые занимались скоординированной дезинформацией.

Facebook только за октябрь-декабрь 2020 года заблокировал 1,3 млрд фейковых аккаунтов
Фото: cnet.com

Социальная сеть Facebook заблокировала около 1,3 млрд фейковых аккаунтов в течение октября-декабря 2020 года. Большинство из них были заблокированы еще на этапе их создания, сообщили в блоге компании Facebook Inc.

"Мы также расследуем и блокируем тайные операции по влиянию из-за рубежа и внутри стран, использующие фейковые страницы. За последние три года мы удалили с нашей платформы более 100 сетей скоординированного недостоверного поведения", - отметил в отчете вице-президент Facebook по вопросам добросовестности Гай Розен.

В компании отмечают, что дезинформацию публикуют как боты, так и настоящие пользователи. Для выявления таких нарушений на соцсеть работает команда из более чем 80 специалистов, которые проверяют факты и контент.

Напомним, что в этом марте социальные сети Instagram и Facebook начали добавлять специальные отметки к постам о вакцинах от коронавируса. Это было сделано для предотвращения распространения дезинформации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Противостояние закончено: News Corp подписала в Австралии контракт с FacebookПротивостояние закончено: News Corp подписала в Австралии контракт с Facebook
В СНБО заявили о высоком уровне киберугроз при эксплуатации Microsoft ExchangeВ СНБО заявили о высоком уровне киберугроз при эксплуатации Microsoft Exchange
За год количество украинцев в соцсетях выросло на 7 миллионов (исследование)За год количество украинцев в соцсетях выросло на 7 миллионов (исследование)
Илон Маск отказался продать песню в виде токена за $1 миллионИлон Маск отказался продать песню в виде токена за $1 миллион
Правительственные ресурсы Украины пытались атаковать роSSийские хакеры, - СБУПравительственные ресурсы Украины пытались атаковать роSSийские хакеры, - СБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook создаст Instagram для детейFacebook создаст Instagram для детей
Киберпреступность в 2020 году взлетела почти на 70 % — злоумышленники заработали более $4 млрдКиберпреступность в 2020 году взлетела почти на 70 % — злоумышленники заработали более $4 млрд
Противостояние закончено: News Corp подписала в Австралии контракт с FacebookПротивостояние закончено: News Corp подписала в Австралии контракт с Facebook
Facebook и Instagram начали помечать посты о вакцинах от ковидаFacebook и Instagram начали помечать посты о вакцинах от ковида
Facebook заблокировал сообщение росСМИ о "связанных с Украиной радикалов"Facebook заблокировал сообщение росСМИ о "связанных с Украиной радикалов"
Facebook отменяет запрет на политическую рекламу в СШАFacebook отменяет запрет на политическую рекламу в США
СБУ разоблачила ботоферму с 18 тысячами аккаунтовСБУ разоблачила ботоферму с 18 тысячами аккаунтов
Facebook и правительство Австралии решили договориться, как быть со ссылками на новостиFacebook и правительство Австралии решили договориться, как быть со ссылками на новости
Facebook начала развенчивать мифы об изменениях климатаFacebook начала развенчивать мифы об изменениях климата
Гетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и NetflixГетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и Netflix
Последние новости
Подгружаем последние новости