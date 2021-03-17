Илон Маск отказался продать песню в виде токена за $1 миллион
Илон Маск отклонил предложение одного из участников торгов, превышающее $1 млн, за его твит с песней и видеоклипом про NFT (невзаимозаменяемый токен) в качестве NFT.
Илон Маск отклонил предложение одного из участников торгов, превышающее $1 млн, за его твит с песней и видеоклипом про NFT (невзаимозаменяемый токен) в качестве NFT. Об этом Маск написал в твитере, пишет Forbes.
«На самом деле, не совсем правильно это продавать. Проехали», — написал Маск.
Что известно о песне
Миллиардер отозвал свое предложение после того, как его твит с подписью, песней и видеоклипом был выставлен на продажу в качестве NFT на платформе Valuables и ставки на его покупку превысили $1 млн. Самое высокое предложение сделал пользователь Twitter из Малайзии с ником @SinaEstavi — $1,12 млн. Начинались торги с предложения в $3 за цифровой актив.
Предыстория
О продаже песни в виде токена, который закрепляет в блокчейне право на владение цифровым активом, основатель Tesla объявил 15 марта.
Видео с записью песни, написанной в стиле техно, Маск опубликовал в Twitter. В песне повторялись слова: «NFT — для твоего тщеславия, компьютеры никогда не спят и это подтверждено, это гарантированно».
Популярность NFT
NFT набирают все большую популярность. В декабре сооснователь и гендиректор Twitter Джек Дорси F выставил в виде NFT на аукцион свой первый твит, который стал первой записью в соцсети. Торги закончатся 21 марта, на данный момент за твит предлагают $2,5 млн. Дорси пообещал потратить деньги на благотворительность. Покупатель получит не сам твит, а уникальную запись в блокчейне, которая будет включать метаданные твита, содержание и подпись его создателя, подтверждающую право покупателя владеть твитом.
Другой пример — 11 марта на аукционе Christie’s продали картину современного художника Beeple за $69,35 млн — это рекордная сумма для NFT. Beeple в результате продажи стал одним из трех самых дорогих живущих художников мира.
NFT-токены уникальны и не поддаются делению. Такой токен используется для подтверждения права собственности на объект, его нельзя заменить без согласия владельца.