Илон Маск отказался продать песню в виде токена за $1 миллион

Илон Маск отклонил предложение одного из участников торгов, превышающее $1 млн, за его твит с песней и видеоклипом про NFT (невзаимозаменяемый токен) в качестве NFT. Об этом Маск написал в твитере, пишет Forbes.

«На самом деле, не совсем правильно это продавать. Проехали», — написал Маск.