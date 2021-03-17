Илон Маск отказался продать песню в виде токена за $1 миллион

Илон Маск отклонил предложение одного из участников торгов, превышающее $1 млн, за его твит с песней и видеоклипом про NFT (невзаимозаменяемый токен) в качестве NFT.

Илон Маск отказался продать песню в виде токена за $1 миллион
Фото: epravda.com.ua

Илон Маск отклонил предложение одного из участников торгов, превышающее $1 млн, за его твит с песней и видеоклипом про NFT (невзаимозаменяемый токен) в качестве NFT. Об этом Маск написал в твитере, пишет Forbes.

«На самом деле, не совсем правильно это продавать. Проехали», — написал Маск.

Что известно о песне

Миллиардер отозвал свое предложение после того, как его твит с подписью, песней и видеоклипом был выставлен на продажу в качестве NFT на платформе Valuables и ставки на его покупку превысили $1 млн. Самое высокое предложение сделал пользователь Twitter из Малайзии с ником @SinaEstavi — $1,12 млн. Начинались торги с предложения в $3 за цифровой актив.

Предыстория

О продаже песни в виде токена, который закрепляет в блокчейне право на владение цифровым активом, основатель Tesla объявил 15 марта.

Видео с записью песни, написанной в стиле техно, Маск опубликовал в Twitter. В песне повторялись слова: «NFT — для твоего тщеславия, компьютеры никогда не спят и это подтверждено, это гарантированно».

Популярность NFT

NFT набирают все большую популярность. В декабре сооснователь и гендиректор Twitter Джек Дорси F выставил в виде NFT на аукцион свой первый твит, который стал первой записью в соцсети. Торги закончатся 21 марта, на данный момент за твит предлагают $2,5 млн. Дорси пообещал потратить деньги на благотворительность. Покупатель получит не сам твит, а уникальную запись в блокчейне, которая будет включать метаданные твита, содержание и подпись его создателя, подтверждающую право покупателя владеть твитом.

Другой пример — 11 марта на аукционе Christie’s продали картину современного художника Beeple за $69,35 млн — это рекордная сумма для NFT. Beeple в результате продажи стал одним из трех самых дорогих живущих художников мира.

NFT-токены уникальны и не поддаются делению. Такой токен используется для подтверждения права собственности на объект, его нельзя заменить без согласия владельца.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Google введет налоги для youtube-блогеровGoogle введет налоги для youtube-блогеров
Противостояние закончено: News Corp подписала в Австралии контракт с FacebookПротивостояние закончено: News Corp подписала в Австралии контракт с Facebook
Apple запустила на официальном сайте раздел на украинском языкеApple запустила на официальном сайте раздел на украинском языке
Twitter планирует масштабный запуск голосовых чатов Spaces в апрелеTwitter планирует масштабный запуск голосовых чатов Spaces в апреле
YouTube пометил роSSийский пропагандистский фильм о Крыме как "неприемлемый и оскорбительный"YouTube пометил роSSийский пропагандистский фильм о Крыме как "неприемлемый и оскорбительный"
Блок рекламы


Похожие новости
За год количество украинцев в соцсетях выросло на 7 миллионов (исследование)За год количество украинцев в соцсетях выросло на 7 миллионов (исследование)
Раскрытая анонимность: в Сеть утекли данные 21 миллиона пользователей VPN-сервисов
ByteDance может продать индийские активы TikTok конкурирующей Glance из-за запрета в странеByteDance может продать индийские активы TikTok конкурирующей Glance из-за запрета в стране
В поисковой выдаче Google теперь можно увидеть дополнительную информацию о найденных сайтахВ поисковой выдаче Google теперь можно увидеть дополнительную информацию о найденных сайтах
Украинец создал незаконный онлайн-обменник с оборотом в 100 миллионовУкраинец создал незаконный онлайн-обменник с оборотом в 100 миллионов
Youtube заблокировал популярный украинский канал после критического видео об "1+1"Youtube заблокировал популярный украинский канал после критического видео об "1+1"
Маск раскритиковал Bitcoin и одним твитом повысил стоимость криптовалюты Dogecoin на 25%Маск раскритиковал Bitcoin и одним твитом повысил стоимость криптовалюты Dogecoin на 25%
Microsoft потратит на развитие облачных сервисов в Украине более $500 миллионовMicrosoft потратит на развитие облачных сервисов в Украине более $500 миллионов
Twitter купила приложение Squad для демонстрации экрана во время видеозвонковTwitter купила приложение Squad для демонстрации экрана во время видеозвонков
В США через суд требуют у Facebook продать Instagram и WhatsAppВ США через суд требуют у Facebook продать Instagram и WhatsApp
Последние новости
Подгружаем последние новости