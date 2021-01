Google выпустит обновление для сервиса Drive File Stream с поддержкой Apple M1

В ноябре компания Apple представила первые компьютеры Mac на ARM-процессоре Apple M1 и с тех пор разработчики активно обновляют свои приложения, чтобы обеспечить нативную поддержку новой платформы в своём софте. Как сообщается, Google работает над добавлением поддержки чипов Apple в сервисе Google Drive File Stream для компьютеров, который, кстати, вскоре будет переименован.

Источник изображения: Google

22 января издания 9to5Google сообщило, что Drive File Stream в ближайшее время будет переименован в Google Drive for desktop. При этом сервис по-прежнему будет входить в рабочий пакет Workspace, который предназначен для корпоративных пользователей. Google Drive for desktop позволяет не только синхронизировать файлы и делать резервные копии (такой функционал входит и в стандартный Google Диск), но ещё и подключать разные компьютеры к единому облачному хранилищу с возможностью обмена файлами между ними. В сопроводительном документе в разделе поддержки сообщается, что Google Drive for desktop в настоящее время не поддерживает компьютеры и планшеты на процессорах ARM. То есть, это касается в том числе и устройств на Windows, таких как Microsoft Surface Pro X. К счастью, обновление, в котором будет реализована нативная поддержка Apple M1, выйдет в апреле 2021 года. Правда, про остальные чипы, например, Microsoft SQ1, на котором работает Surface Pro X, ничего не сообщается.

Другое своё приложение, браузер Chrome , компания Google обновила ещё в ноябре, практически сразу после выхода компьютеров на Apple Silicon. Даже Google Диск для обычных (некорпоративных) пользователей получил нативную поддержку Apple M1 13 января. Так что Google Drive for desktop на данный момент остаётся одним из немногих сервисов компании, не оптимизированных под новую аппаратную платформу Apple .