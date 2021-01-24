Google выпустит обновление для сервиса Drive File Stream с поддержкой Apple M1

В ноябре компания Apple представила первые компьютеры Mac на ARM-процессоре Apple M1 и с тех пор разработчики активно обновляют свои приложения, чтобы обеспечить нативную поддержку новой платформы в своём софте. Как сообщается, Google работает над добавлением поддержки чипов Apple в сервисе Google Drive File Stream для компьютеров, который, кстати, вскоре будет переименован.

Google выпустит обновление для сервиса Drive File Stream с поддержкой Apple M1

Источник изображения: Google

22 января издания 9to5Google сообщило, что Drive File Stream в ближайшее время будет переименован в Google Drive for desktop. При этом сервис по-прежнему будет входить в рабочий пакет Workspace, который предназначен для корпоративных пользователей. Google Drive for desktop позволяет не только синхронизировать файлы и делать резервные копии (такой функционал входит и в стандартный Google Диск), но ещё и подключать разные компьютеры к единому облачному хранилищу с возможностью обмена файлами между ними. В сопроводительном документе в разделе поддержки сообщается, что Google Drive for desktop в настоящее время не поддерживает компьютеры и планшеты на процессорах ARM. То есть, это касается в том числе и устройств на Windows, таких как Microsoft Surface Pro X. К счастью, обновление, в котором будет реализована нативная поддержка Apple M1, выйдет в апреле 2021 года. Правда, про остальные чипы, например, Microsoft SQ1, на котором работает Surface Pro X, ничего не сообщается.

Другое своё приложение, браузер Chrome, компания Google обновила ещё в ноябре, практически сразу после выхода компьютеров на Apple Silicon. Даже Google Диск для обычных (некорпоративных) пользователей получил нативную поддержку Apple M1 13 января. Так что Google Drive for desktop на данный момент остаётся одним из немногих сервисов компании, не оптимизированных под новую аппаратную платформу Apple.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пользователи облюбовали социальную сеть MeWe. Там нет рекламы и заботятся о конфиденциальностиПользователи облюбовали социальную сеть MeWe. Там нет рекламы и заботятся о конфиденциальности
Youtube заблокировал популярный украинский канал после критического видео об "1+1"Youtube заблокировал популярный украинский канал после критического видео об "1+1"
Наиболее популярные схемы онлайн-мошенничества в Украине в 2020 годуНаиболее популярные схемы онлайн-мошенничества в Украине в 2020 году
Компания — владелец TikTok укрепляет позиции в финтехе и запускает платежи в КитаеКомпания — владелец TikTok укрепляет позиции в финтехе и запускает платежи в Китае
МИД работает над привлечением "Яндекса" к ответственности за работу в оккупированном КрымуМИД работает над привлечением "Яндекса" к ответственности за работу в оккупированном Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
Google пригрозил отключить поиск на территории АвстралииGoogle пригрозил отключить поиск на территории Австралии
В облачное хранилище Microsoft OneDrive можно будет загружать файлы размером до 250 ГбайтВ облачное хранилище Microsoft OneDrive можно будет загружать файлы размером до 250 Гбайт
Facebook заявила, что борется с Apple ради малого бизнеса, но даже сотрудники соцсети в это не верятFacebook заявила, что борется с Apple ради малого бизнеса, но даже сотрудники соцсети в это не верят
Facebook и Google договорились о совместной борьбе с антимонопольными исками, - WSJFacebook и Google договорились о совместной борьбе с антимонопольными исками, - WSJ
Антимонопольный иск против Google американский суд рассмотрит осенью 2023 годаАнтимонопольный иск против Google американский суд рассмотрит осенью 2023 года
В Google назвали причину сбоев в работеВ Google назвали причину сбоев в работе
YouTube и сервисы Google возобновили работу после сбояYouTube и сервисы Google возобновили работу после сбоя
Почти по всему миру внезапно перестали работать YouTube, Gmail и другие сервисы GoogleПочти по всему миру внезапно перестали работать YouTube, Gmail и другие сервисы Google
Минреинтеграции просит добавить крымско-татарский язык в Google TranslateМинреинтеграции просит добавить крымско-татарский язык в Google Translate
Что ищут украинцы в Google. Названы самые популярные запросы в 2020 годуЧто ищут украинцы в Google. Названы самые популярные запросы в 2020 году
Последние новости
Подгружаем последние новости