Компания — владелец TikTok укрепляет позиции в финтехе и запускает платежи в Китае

Компания ByteDance запустила новый платежный сервис в рамках Douyin — китайской версии приложения для обмена короткими видео наподобие TikTok. Об этом сообщает cnbc.com.

Компания — владелец TikTok укрепляет позиции в финтехе и запускает платежи в Китае
Фото: Visual China Group

Последние нововведения в области электронной коммерции и финансовых технологий подчеркивают стремление ByteDance выйти за рамки социальных сетей.

Как можно использовать

Пользователи Douyin могут выбрать Douyin Pay для совершения покупок непосредственно внутри приложения. Обычно там продают предметы или товары, связанные с размещаемым контентом.

Для использования Douyin Pay пользователям потребуется счет в китайском банке.

Однако Douyin Pay пока что доступен только в «родительском» приложении Douyin. Новое платежное решение находится под управлением Wuhan Hezhong Yibao Technology. Эта компания была приобретена ByteDance около двух лет назад.

«Сервис Douyin Pay призван дополнить основные существующие способы оплаты и, в итоге, улучшить взаимодействие между пользователями в приложении Douyin», — говорится в заявлении ByteDance.

Что предшествовало

Ранее приложение короткометражных видео Douyin располагало возможностью оплаты через Alipay (дочерняя компания Alibaba, Ant Group) и WeChat Pay от Tencent. Оба платежных сервиса являются доминирующими в сфере мобильных платежей в Китае.

По данным iResearch, Alipay и WeChat Pay вместе составляют более 90% рынка мобильных транзакций в стране.

Кроме того, данные сервисы представлены не только в мобильных приложениях, но и в обычных уличных магазинах, где покупателю нужно лишь отсканировать штрих-код и товар будет приобретен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Братья Уинклвоссы задумались об IPO для своей криптобиржиБратья Уинклвоссы задумались об IPO для своей криптобиржи
В 2020 году количество обнаруженных фишинговых сайтов стало рекордным за 10 летВ 2020 году количество обнаруженных фишинговых сайтов стало рекордным за 10 лет
Важный прецедент: Facebook заплатит $340 каждому из 1,6 млн пользователей ИллинойсаВажный прецедент: Facebook заплатит $340 каждому из 1,6 млн пользователей Иллинойса
Полиция закрыла очередной пиратский онлайн-кинотеатрПолиция закрыла очередной пиратский онлайн-кинотеатр
Основанный украинцами стартап Poptop привлек 440 тысяч фунтовОснованный украинцами стартап Poptop привлек 440 тысяч фунтов
Блок рекламы


Похожие новости
TikTok закрывает аккаунты подростков и вводит новые правила безопасностиTikTok закрывает аккаунты подростков и вводит новые правила безопасности
Городской голова Шостки официально поручил чиновницам регистрироваться в TikTokГородской голова Шостки официально поручил чиновницам регистрироваться в TikTok
"Укрзализныця" запускает чат-боты по продаже билетов в Viber и Telegram"Укрзализныця" запускает чат-боты по продаже билетов в Viber и Telegram
Владелец "НВ" купил сайты Finance.ua и Minfin.com.uaВладелец "НВ" купил сайты Finance.ua и Minfin.com.ua
Американская компания приобрела украинский стартап AxDraftАмериканская компания приобрела украинский стартап AxDraft
Суд временно запретил властям США ограничивать работу TikTokСуд временно запретил властям США ограничивать работу TikTok
ByteDance получила возможность согласовать сделку по TikTok до 4 декабряByteDance получила возможность согласовать сделку по TikTok до 4 декабря
США временно отложили блокировку TikTokСША временно отложили блокировку TikTok
ГНС запускает чат-бот для налогоплательщиковГНС запускает чат-бот для налогоплательщиков
TikTok заблокировали в ПакистанеTikTok заблокировали в Пакистане
Последние новости
Подгружаем последние новости