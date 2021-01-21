Компания — владелец TikTok укрепляет позиции в финтехе и запускает платежи в Китае

Компания ByteDance запустила новый платежный сервис в рамках Douyin — китайской версии приложения для обмена короткими видео наподобие TikTok. Об этом сообщает cnbc.com.

Фото: Visual China Group

Последние нововведения в области электронной коммерции и финансовых технологий подчеркивают стремление ByteDance выйти за рамки социальных сетей.

Как можно использовать

Пользователи Douyin могут выбрать Douyin Pay для совершения покупок непосредственно внутри приложения. Обычно там продают предметы или товары, связанные с размещаемым контентом.

Для использования Douyin Pay пользователям потребуется счет в китайском банке.

Однако Douyin Pay пока что доступен только в «родительском» приложении Douyin. Новое платежное решение находится под управлением Wuhan Hezhong Yibao Technology. Эта компания была приобретена ByteDance около двух лет назад.

«Сервис Douyin Pay призван дополнить основные существующие способы оплаты и, в итоге, улучшить взаимодействие между пользователями в приложении Douyin», — говорится в заявлении ByteDance.

Что предшествовало

Ранее приложение короткометражных видео Douyin располагало возможностью оплаты через Alipay (дочерняя компания Alibaba, Ant Group) и WeChat Pay от Tencent. Оба платежных сервиса являются доминирующими в сфере мобильных платежей в Китае.

По данным iResearch, Alipay и WeChat Pay вместе составляют более 90% рынка мобильных транзакций в стране.

Кроме того, данные сервисы представлены не только в мобильных приложениях, но и в обычных уличных магазинах, где покупателю нужно лишь отсканировать штрих-код и товар будет приобретен.