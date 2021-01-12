Городской голова Шостки официально поручил чиновницам регистрироваться в TikTok

"Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента. А мы должны быть там, где молодежь".

Четыре дня назад городской голова Шостки Сумской области Николай Нога зарегистрировался в соцсети TikTok. На аппаратном совещании сегодня он дал поручение чиновницам также зарегистрироваться в этой соцсети, чтобы "быть там, где молодежь", сообщает shostka.info.

На странице, которая зарегистрирована под никнеймом mykolanoha, опубликовано 13 видеороликов. Первый из них снят в кабинете городского головы. За аккаунтом следит 40 пользователей, однако некоторые сообщения набрали около 900 просмотров.

"Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента. А мы должны быть там, где молодежь", - поделился с коллегами впечатлениями от просмотренных видео в TikTok мэр Шостки.

Николай Нога дал официальное поручение в ближайшее время зарегистрироваться в TikTok начальнице управления образования Натальи Сергейко и заведующей сектора молодежи Ольге Сокульской.

"Давайте проведем совместное совещание, соберем совещательный совет при городском голове. Контент TikTok должен наполняться не только шутливой информацией, но и солидной, познавательной для молодежи", - сказал мэр.

TikTok - это сервис, по функционалу напоминающий Instagram, Snapchat и Vine. Он предназначен для создания и просмотра коротких видеороликов длиной 15 секунд. В основном это клипы, скетчи или реакции на тренды. Кроме того, он позволяет запускать прямые эфиры.