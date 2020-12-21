Маск раскритиковал Bitcoin и одним твитом повысил стоимость криптовалюты Dogecoin на 25%

"Биткоин почти такое же дерьмо, как и фиатные деньги", - заявил Маск.

Маск раскритиковал Bitcoin и одним твитом повысил стоимость криптовалюты Dogecoin на 25%
Илон Маск
Фото: ТСН

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал серию твитов, в результате чего произошел скачок стоимости криптовалюты Dogecoin.

О криптовалюте Маск написал в Twitter.

"Bitkoin почти такое же дерьмо, как и фиатные деньги", - заявил Маск.

Bitcoin is almost as bs as fiat money

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020

Также он написал сообщение о криптовалюте Dogecoin.

"Одно слово: Doge", - высказался Маск.

One word: Doge

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020

В шапке профиля Маска сейчас указано, что он "бывший генеральный директор Dogecoin".

Упоминание Маском названия криптовалюты привела к росту ее стоимости - с $ 0,0039 до $ 0,0046. Периодически рост достигал 25%.

Dogecoin создали в 2014 году в шутку. Символом криптовалюты является мем "Doge" - фотография собаки породы Сиба-ину. Проект занимает 43 строчку в списке крупнейших по капитализации криптовалют, с показателем в $ 646,6 млн.

Маск уже не впервые пишет о криптовалюте Dogecoin. Например, 20 июля он в шутку ответил на комментарий, написав, что продает только Doge.

После этого Маск написал, что стандарт Dogecoin неизбежно будет установлен над мировой финансовой системой. Это привело к росту курса криптовалюты, которая в течение часа поднялась на 20%. Ранее миллиардер называл Dogecoin своей любимой криптовалютой, а себя в шутку объявил бывшим CEO проекта.

Напомним, в среду, 16 декабря, курс криптовалюты Bitcoin впервые превысил отметку 20 тысяч долларов США. За последние три месяца котировки Bitcoin выросли более чем на 100%.

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