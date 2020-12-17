Amazon раскрыла характеристики антенны для своего спутникового интернета — она меньше, чем у SpaceX Starlink

Amazon раскрыла характеристики антенны для своего спутникового интернета — она меньше, чем у SpaceX Starlink

Amazon раскрыла некоторые подробности об антеннах, которые пользователи будут применять для подключения к спутниковому интернету компании. Это означает, что Amazon продолжает реализовывать проект Project Kuiper, в рамках которого компания намерена обеспечить подключение к интернету для проживающих в удалённых и труднодоступных регионах людей.

Согласно имеющимся данным, компания провела испытания антенн с фазированной решёткой. Оказалось, что при диаметре решётки в 30 см антенна обеспечивает «максимальную пропускную способность до 400 Мбит/с». Такая антенна подходит для передачи потокового видео в формате 4K со спутников, находящихся на геостационарной орбите.

Стоит сказать о том, что в июле этого года Amazon получила разрешение Федеральной комиссии по связи США на запуск 3236 спутников в рамках проекта Project Kuiper. Предполагается, что входящие в группировку Amazon спутники будут находиться на высоте от 590 до 630 км от поверхности Земли. Цель компании заключается в том, чтобы обеспечить жителей удалённых регионов по всему миру возможностью подключения к интернету.

Amazon утверждает, что уменьшение габаритов пользовательских терминалов позволит снизить стоимость изготовления оборудования, а также сделает услугу подключения к спутниковой сети более доступной для клиентов. Нынешнее заявление говорит о том, что пользовательский терминал Amazon будет более компактным по сравнению с антенной, предлагаемой компанией SpaceX, которая также занимается развёртыванием группировки спутников с целью предоставления доступа в интернет пользователям по всему миру.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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