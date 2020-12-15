В Google назвали причину сбоев в работе

Глобальные перебои в работе сервисов 14 декабря были связаны со сбоем в системе аутентификации, возникшим из-за проблем с квотой внутреннего хранилища. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Google .

Фото: zik.ua

Что произошло

«14 декабря из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации — сервисы, требующие от пользователей входа в систему, выдавали большое количество ошибок», — сообщили изданию в Google .

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