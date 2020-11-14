США временно отложили блокировку TikTok

Окончательную судьбу TikTok решит суд

Причиной временного отказа от блокировки TikTok стало решение суда, который посчитал, что действия правительства США представляют угрозу для полноценного обмена информацией. Также суд посчитал, что администрация Трампа превысила свои полномочия. На решение суда повлияли три иска от местных блогеров, которые заявили, что в случае блокировки TikTok они лишатся заработка.

Администрация Трампа была готова отозвать свои претензии к TikTok только в том случае, если бы американский сегмент социальной сети был продан компании из США . В ином случае работа TikTok на территории США остановилась бы 12 ноября. Но Министерство торговли США выполнило решение суда и отложило блокировку. В Минторге отметили, что не будут блокировать TikTok до тех пор, пока суд не примет новых постановлений.

В сентябре китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, решила выделить часть социальной сети в отдельную компанию TikTok Global, 20% которой бы принадлежало американским компаниям Oracle и Walmart. Администрация Трампа поддержала это решение, но оно так и не было реализовано.

Напомним, что власти США уверены, что TikTok угрожает национальной безопасности США .



