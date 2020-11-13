Google ухудшает условия пользования собственными сервисами

Изменения вступят в силу 1 июня 2021 года

Google Диск предлагал пользователям ряд уникальных возможностей, которыми не обладали другие облачные хранилища. Так, например, по сравнению с Apple iCloud в бесплатном доступе доступно 15 Гб свободного пространства, а не 5 Гб. При этом в эти 15 Гб не засчитывались файлы, созданные в фирменном офисном онлайн-сервисе Google . Кроме того, в приложении Google Фото пользователи могли безлимитно хранить фотографии в «высоком качестве». Но вот снимки в «исходном качестве» все-таки занимали место на Google Диске.

Теперь же с 1 июня 2021 года все новые созданные файлы с помощью офисного пакета Google («Документы», «Таблицы», «Презентации» и другие) начнут храниться на Диске в счет бесплатных 15 Гб. Это касается только тех файлов, которые будут созданы или изменены после 1 июня следующего года. Если на бесплатный лимит в 15 Гб будет превышен, то загрузка новых файлов станет невозможной, а компания предложит купить дополнительное пространство по подписке Google One.

Еще одно изменение — если пользователь не заходил в Google Диск, Gmail или «Фото» в течение двух лет, то его файлы будут удалены после нескольких предупреждений.

Ранее Google также объявила, что отказывается от функции безлимитного хранения фотографий в «высоком качестве» в Google Фото.

Вероятно, своими действиями Google хочет привлечь внимание пользователей к платной подписке Google One.



