Китай выбрал, чем ответить на американские санкции. Мишенью станет Google
Преследование властями США китайской компании Huawei Technologies на протяжении последних двух лет является лишь одним из примеров давления на сферу бизнеса из политических соображений. TikTok, WeChat и SMIC — эти наименования в новостях давно мелькают в контексте новых санкций. Источники утверждают, что у Китая созрел план ответных действий, и он затронет интересы Google.
Источник изображения: Reuters
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Reuters. По замыслу китайских властей, китайским ответом на действия американских властей станет привлечение американской корпорации Google к разбирательству за нарушения антимонопольного законодательства КНР. Тем более, что в законах КНР недавно появились нормы, позволяющие более гибко оценивать степень влияния компании на рынок, а прописанные в них величины предельных штрафов заметно выросли. Утверждается, что китайские регуляторы будут вдохновляться примером европейских коллег при назначении размера штрафа, а те в 2018 году вынудили Google заплатить $5,1 млрд и отказаться от блокирования конкурирующих поисковых систем на смартфонах под управлением Android.
Не до конца понятно, как Google можно упрекнуть в злоупотреблении положением на китайском рынке, если учесть, что многие фирменные сервисы компании в КНР просто запрещены. Скорее всего, речь идёт именно об операционной системе Android или истории взаимоотношений Google с компанией Huawei. Последняя недавно окончательно лишилась доступа к программной экосистеме Android, в результате чего запланировала на следующий год выпуск собственной программной платформы Harmony OS.
По собственным оценкам Huawei, в результате американских санкций она недополучила около $12 млрд выручки в 2019 году. Трудности с работой программных продуктов Google на смартфонах Huawei также привели к потере покупательского доверия, этот фактор может быть использован в суде для определения величины штрафа. Решение о начале расследования в отношении Google китайские регуляторы должны принять в октябре этого года. Сообщается, что именно Huawei выступила одним из инициаторов начала подобного расследования.