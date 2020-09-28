Суд в Вашингтоне планирует до конца дня принять решение о блокировании запрета TikTok

Адвокат, представляющий интересы приложения, считает запрет "беспрецедентным" и "иррациональным".

Суд в Вашингтоне планирует до конца дня принять решение о блокировании запрета TikTok
Фото: phys.org

В США суд планирует принять решение о блокировании запрета TikTok до конца воскресенья, 27 сентября.

Вашингтонской суд собирается окончательно поставить точку в запрете администрацией президента Дональда Трампа на загрузку китайского приложения TikTok, пишет Reuters.

Окружной судья Карл Николс после 90-минутного слушания сообщил, что планирует выдать публичный ордер до конца дня.

Запрет на загрузку TikTok в AppStore и Google Play Market вступает в силу сегодня в 23:59.

Джон Э. Холл, адвокат TikTok, утверждал во время слушания, что запрет был "беспрецедентным" и "иррациональным".

Напомним, что американские власти считают, что TikTok угрожает нацбезопасности: якобы приложение собирает данные о пользователях и передает их китайским спецслужбам. В ЦРУ подтвердили, что разработчики действительно могут получать доступ к смартфонам пользователей TikTok, однако не нашли доказательств, что такие данные поступали к власти КНР.

Министерство торговли издало ограничения против TikTok и WeChat, они должны были вступить в силу 20 сентября вечером, однако впоследствии ограничения против TikTok отсрочили на неделю.

В августе Трамп под угрозой запрета приложения потребовал продать TikTok любой американской компании до 15 сентября. Среди потенциальных покупателей была компания Microsoft совместно с торговой сетью Walmart, а также IT-гигант Oracle. Именно последний и собирается приобрести TikTok.

Также власти США запретили использование китайского мессенджера WeChat.

В сентябре американский президент заявил, что соглашения между ByteDance, которой сейчас принадлежит TikTok, и Oracle не будет, если китайская компания сохранит контрольный пакет акций в американском сегменте видеосервиса.

21 сентября в США федеральный суд запретил указ президента Дональда Трампа о блокировании китайского мессенджера WeChat.

25 сентября в США суд обязал администрацию президента Дональда Трампа отложить запрет на загрузку китайского приложения TikTok или предоставить юридические документы с обоснованием этого решения.

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