Власти США одобрили сделку с TikTok, сервис сможет продолжить работу

Крупный бизнес работает без выходных, особенно если речь идёт о его будущем. Китайской компании ByteDance к концу недели удалось договориться с американскими инвесторами и властями США о структуре сделки, которая позволит сервису TikTok продолжить работу в этой стране. Oracle и Walmart получат 20 % акций вновь создаваемой TikTok Global.

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Штаб-квартира компании разместится в Техасе, в США должны быть созданы 25 тысяч рабочих мест. Одним из пяти членов совета директоров TikTok Global станет генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон (Doug McMillon). На первом этапе доля Walmart в капитале компании не превысит 7,5 %, ещё 12,5 % достанется Oracle, которая выступит в роли доверенного технологического партнёра. Последний статус подразумевает не только размещение пользовательских данных на серверах Oracle в США , но и полномочия по контролю за программным кодом и его изменениями.

ByteDance сохранит за собой 80 % акций TikTok Global, но американские регуляторы приняли довод китайской стороны о том, что 40 % акций ByteDance принадлежат американским инвестиционным компаниям Sequoia Capital, General Altantic и Coatue Capital, поэтому технически TikTok Global будет на 53 % принадлежать американским инвесторам. Эти же компании должны снабдить TikTok Global капиталом до публичного размещения акций, которое будет осуществлено в пределах одного года с момента заключения сделки. После IPO доля американских инвесторов должна увеличиться.

Разработчики ByteDance сохранят за собой контроль за рекомендательным алгоритмом, против экспорта которого выступали китайские власти. Последним предстоит согласовать сделку по созданию TikTok Global, но осведомлённые источники Bloomberg пока не видят причин для возникновения проблем на этом направлении.

Запрет на взаимодействие американских компаний с сервисом TikTok, который предотвратил бы скачивание приложения новыми пользователями в США с этого воскресенья, не успеет вступить в силу, поскольку сроки согласования сделки продлены на одну неделю. Ещё одним требованием американских властей стал взнос в размере $5 млрд в образовательный фонд США , который TikTok Global сделает после проведения IPO. Это своеобразная форма компенсации, на которую рассчитывал Дональд Трамп, говоря о возможности пополнения бюджета страны по итогам сделки с TikTok.



