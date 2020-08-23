Alphabet рассматривает возможность инвестиций в TikTok, но пока не сложилось

Возможность приобрести популярный сервис обмена короткими видео TikTok заинтересовала целый ряд компаний, включая Microsoft , подтвердившую свои намерения, а также, как сообщают источники, Oracle. По данным ресурса Bloomberg, холдинг Alphabet тоже высказал интерес к покупке китайского видеосервиса, хотя в таком случае механизм сделки выглядел бы немного иначе.

REUTERS/Florence Lo

В публикации Bloomberg указано, что Alphabet «рассматривал возможность участия в групповой заявке на покупку TikTok, но впоследствии эта попытка провалилась». Согласно замыслу, в качестве инвестора приложения должен был выступить консорциум, а не какая-либо одна компания.

В этом случае Alphabet приобрёл бы «миноритарный пакет без права голоса», используя одно из своих инвестиционных подразделений. Покупку пакета акций TikTokмогла бы осуществить принадлежащая холдингу компания CapitalG, нацеленная на инвестиции на поздних стадиях и ранее финансировавшая Lyft и Snap. Эту роль мог бы также выполнить венчурный фонд GV (Google Ventures) или даже Google с помощью прямых инвестиций. Впрочем, у Google уже есть сервис YouTube, который, как сообщается, работает над созданием конкурирующего продукта.

Тем не менее Bloomberg отметил, что «Alphabet не исключает участия в будущих торгах». Бизнес TikTok в США оценивается в пределах от $20 до $50 млрд.



