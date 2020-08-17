Указ Трампа: Владельцы TikTok должны в течении 90 дней продать все активы в США

Компания ByteDance (владеет видеосервисом TikTok) должна в течении 90 дней продать все активы в США. Об этом сказано в указе президента США Донольда Трампа, опубликованный пресс-пулом Белого Дома.

Указ Трампа: Владельцы TikTok должны в течении 90 дней продать все активы в США
Фото: focus.ua

Что указал Трамп

Согласно указу президента, ByteDance обязана уничтожить в течении трех месяцев все собранные ею личные данные пользователей.

Также президент запретил указом ByteDance покупку музыкального сервиса musical.ly. В документе сказано, что это сделано из соображений национальной безопасности.

Предыстория

  • Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что запретить работу социальной платформы TikTok на территории страны. Американский лидер опасается, что соцсеть будет собирать данные об американских пользователях и передавать их китайским властям.
  • Ранее власти США начали расследование в отношении онлайн-сервиса для создания видео и обмена сообщениями TikTok. В частности, они хотят выяснить, передает ли сервис собранные данные властям КНР.

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