2020-08-17
Указ Трампа: Владельцы TikTok должны в течении 90 дней продать все активы в США
Компания ByteDance (владеет видеосервисом TikTok) должна в течении 90 дней продать все активы в США. Об этом сказано в указе президента США Донольда Трампа, опубликованный пресс-пулом Белого Дома.
Фото: focus.ua
Что указал Трамп
Согласно указу президента, ByteDance обязана уничтожить в течении трех месяцев все собранные ею личные данные пользователей.
Также президент запретил указом ByteDance покупку музыкального сервиса musical.ly. В документе сказано, что это сделано из соображений национальной безопасности.
Предыстория
- Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что запретить работу социальной платформы TikTok на территории страны. Американский лидер опасается, что соцсеть будет собирать данные об американских пользователях и передавать их китайским властям.
- Ранее власти США начали расследование в отношении онлайн-сервиса для создания видео и обмена сообщениями TikTok. В частности, они хотят выяснить, передает ли сервис собранные данные властям КНР.