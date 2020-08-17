Указ Трампа: Владельцы TikTok должны в течении 90 дней продать все активы в США

Компания ByteDance (владеет видеосервисом TikTok) должна в течении 90 дней продать все активы в США . Об этом сказано в указе президента США Донольда Трампа, опубликованный пресс-пулом Белого Дома.

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Что указал Трамп

Согласно указу президента, ByteDance обязана уничтожить в течении трех месяцев все собранные ею личные данные пользователей.

Также президент запретил указом ByteDance покупку музыкального сервиса musical.ly. В документе сказано, что это сделано из соображений национальной безопасности.

Предыстория

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что запретить работу социальной платформы TikTok на территории страны. Американский лидер опасается, что соцсеть будет собирать данные об американских пользователях и передавать их китайским властям.