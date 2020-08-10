Еще одна американская компания хочет купить TikTok

Американская компания Twitter провела предварительные переговоры с TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможном приобретении. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Bloomberg.

Фото: segodnya.ua

Что известно

По данным WSJ, компания заинтересована только в американском сегменте соцсети TikTok.

Как отмечает издание, Twitter почти наверняка потребуется помощь других инвесторов, если компания решится приобрести долю в TikTok, так как рыночная капитализация Twitter близка к $29 млрд, а цена за успешную соцсеть может достигать $30 млрд.

В ответ на просьбу прокомментировать переговоры с Twitter , представитель TikTok заявил, что компания не комментирует «рыночные слухи».

Переговоры с Microsoft

Перед этим телеканал CNBC сообщал, что компания Microsoft также рассматривает возможность покупки TikTok и готова заплатить от $10 млрд до $30 млрд.

Если сделку утвердят, Microsoft уже договорился с правительством США , что привезет код TikTok из Китая в США в течение одного года.

По данным издания, министр финансов США Стивен Мнучин «глубоко вовлечен в процесс».

С чего все началось