Google опубликовал рекомендации для сайтов органов здравоохранения

Google опубликовал руководство с рекомендациями для тех сайтов, которые принадлежат органам здравоохранения и публикуют важную информацию о коронавирусе.

Новое руководство призвано помочь организациям в этой области сделать информацию о COVID-19 более доступной в результатах поиска.

Документ охватывает следующие вопросы:

Как помочь пользователям получить доступ к содержимому сайта на ходу.

Важность хорошего контента и заголовков.

Способы проверить, появляется ли сайт по запросам, связанным с коронавирусом.

Как анализировать самые популярные запросы пользователей на тему коронавируса.

Как добавить структурированные данные для частых вопросов (FAQ).

Google также приглашает эти организации вступить в группу технической поддержки, где они смогут получить ответы на вопросы о том, как сделать так, чтобы их информация о COVID-19 отображалась в результатах поиска.

Чтобы попасть в группу, нужно подать заявку через форму . На первом этапе в группу будут приниматься только домены, принадлежащие министерствам здравоохранения и другим организациям государственного уровня.