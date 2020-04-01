Минздрав будет информировать о COVID-19 в TikTok и Instagram

В соцсетях запустили челлендж #мойруки.

Минздрав будет информировать о COVID-19 в TikTok и Instagram
Фото: @COVID19_Ukraine

В социальных сетях TikTok и Instagram появились авторизованные Минздравом аккаунты "Коронавирус инфо" с целью привлечь внимание молодежи к ситуации с COVID-19 (@coronainfoua). Там уже запустили челлендж #мойруки.

Об этом сообщает телеграм-канал о коронавирусе.

Отмечается, что сейчас примерно 15% инфицированных коронавирусом в Украине - люди в возрасте от 11 до 30 лет. Такая статистика может свидетельствовать о том, что часть молодежи не прислушивается к рекомендациям Минздрава относительно мер по противодействию коронавирусу.

"В то же время, по результатам опроса проекта U-Report от ЮНИСЕФ, около четверти молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции", - отметили в Минздраве.

Напомним, Минздрав показал украинцам мультфильмы про коронавирус еще в конце февраля. На тот момент ни одного подтвержденного случая коронавируса в Украине не было.

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