Google Ads поделился советами на период вспышки COVID-19
Команда Google Ads поделилась с рекламодателями советами о том, как адаптироваться к текущим рыночным условиям и пережить сложный период, связанный с эпидемией COVID-19.
Оцените свои объявления:
Учитывайте контекст и тон сообщения. Выбирая формулировки, думайте о своей аудитории и о том, как эти фразы могут быть восприняты. Будьте осторожны с двойным значением слов, таких как «защита», «проверка», «профилактика» или «вирус».
Подумайте, полезно ли ваше сообщение. Например, при необходимости измените свои объявления, чтобы клиенты знали, предлагаете ли вы такие услуги, как доставка или возможность забрать товар в магазине. Проверьте параметры и примерное время доставки, чтобы точно отразить свои возможности.
Тщательно проанализируйте элементы объявления. Например, подумайте о целесообразности изображений или видео, которые показывают большие скопления людей или взаимодействие между ними. Учитывайте тон ваших заголовков, описаний и целевых страниц.
Проактивно сообщайте об изменениях в работе. Если часы работы компании изменились, отредактируйте свой профиль в Google Мой бизнес и обновите объявления, чтобы клиенты знали, как вы работаете.
Адаптируйтесь к меняющимся рыночным условиям:
Следите за изменениями на локальных рынках. Используйте Google Trends, чтобы понять контекст и настроения потребителей.
Проверяйте свои показатели эффективности и будьте готовы к внесению изменений. Например, значительные изменения в коэффициентах конверсии могут потребовать внесения корректировок в стратегии назначения ставок.
Приостанавливайте группы объявлений или объявления при необходимости. Следите за изменениями спроса на товары и услуги и вносите соответствующие корректировки.
Используйте те инструменты, которые помогают адаптироваться. Чтобы оперативно реагировать на изменения в кампаниях, можно использовать мобильное приложение Google Ads.
Напомним, что ранее Google Ads и Google My Business предупредили об ограничениях в работе служб поддержки в связи с эпидемией коронавируса.