Google: изменения в обработке смешанного контента в Chrome не влияют на ранжирование

Изменения в обработке смешанного контента в Chrome, запущенные ранее в этом году, не влияют на ранжирование в Google. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер, отвечая на вопрос одного из вебмастеров в Reddit.

«Да, по большей части, это ничего не меняет. Тем не менее, если ваши страницы больше не отображаются полностью в браузере, мы, вероятно, также не сможем отобразить эти части. Если ваши страницы перестают работать в браузере, вам нужно это исправить», — написал Мюллер.

Напомним, что с февраля Chrome блокирует весь смешанный контент, включая изображения, аудио и видео. Дополнительная информация по этому изменению доступна по ссылке.

Браузер также начал блокировать загрузку смешанного контента, но пока не полностью. Внедрение этого изменения планируется завершить в октябре 2020 года.

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