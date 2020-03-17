Google: у нас нет API для отчёта по ленте Discover

Около года назад Google добавил в отчёт об эффективности в Search Console данные по ленте рекомендаций Discover. Они доступны для тех сайтов, которые получают трафик из этого канала. Однако API для получения этих данных у компании пока нет. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер в Twitter.

There's no API for the Discovery performance data in Search Console at the moment, sorry.

— ? John ? (@JohnMu) March 13, 2020

Планирует ли Google добавлять такую возможность (получение данных по Discover через API), пока непонятно. Похоже, что на данный момент никто над этим не работает.

В Twitter Мюллер попросил SEO-специалистов рассказать, зачем им нужны эти данные через API.

Tell me more! What would this data in API form change (apart from "we want more data in API form")? Thanks!

— ? John ? (@JohnMu) March 13, 2020

В комментариях вебмастера написали о том, что лента Discover становится всё более важным каналом для новостных СМИ и других ресурсов. Кроме того, специалисты хотят точно знать, откуда они получают трафик.

Напомним, что в декабре Google начал предоставлять более свежие данные по ленте Discover.

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