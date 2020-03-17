Google: у нас нет API для отчёта по ленте Discover
Около года назад Google добавил в отчёт об эффективности в Search Console данные по ленте рекомендаций Discover. Они доступны для тех сайтов, которые получают трафик из этого канала. Однако API для получения этих данных у компании пока нет. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер в Twitter.
There's no API for the Discovery performance data in Search Console at the moment, sorry.
В комментариях вебмастера написали о том, что лента Discover становится всё более важным каналом для новостных СМИ и других ресурсов. Кроме того, специалисты хотят точно знать, откуда они получают трафик.
Напомним, что в декабре Google начал предоставлять более свежие данные по ленте Discover.