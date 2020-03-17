Google покажет, какие места и компании временно закрыты в связи с COVID-19

Глава Google Сундар Пичаи опубликовал пост, в котором рассказал, какие дополнительные меры и шаги компания предпринимает в ответ на вспышку коронавируса.

Одним из таких нововведений стал показ в поиске и на Картах, какие места и организации являются «временно закрытыми» в связи с эпидемией. Эти пометки основаны на тех изменениях, которые Google Мой бизнес просил компании внести в свои профили ранее в этом месяце.

В ближайшие дни Google также позволит компаниям «легко и просто» помечать себя как «временно закрытые» в Мой бизнес.

В текущей ситуации Google также пригодился ИИ-ассистент Duplex: компания использует его для связи с заведениями и офисами, чтобы они подтвердили обновление часов работы, а она могла показать точные сведения в Поиске и Картах.

Согласно последним данным, около 90% профилей в Google Мой бизнес принадлежат малому бизнесу.

A clarification to an #SMX stat I tweeted yesterday about GMB (per @TheSocialDude ): 90% of accounts have one GMB listing in them — single location businesses. Thanks @Miriam_Ellis_ — Greg Sterling (@gsterling) February 21, 2020

Пичаи также заявил, что Google Карты будут обучать свою систему проверки отзывов на недостоверном и вредоносном контенте, таком как фейковые отзывы и вводящая в заблуждение информация о пунктах медицинской помощи.

Что касается карантина и ограничений, то в разных штатах США пока подходят к этому вопросу неодинаково. Так, в Калифорнии, Огайо, Иллинойсе, Массачусетсе и Вашингтоне рестораны, кафе и бары закрываются, чтобы предотвратить распространение коронавируса. При этом в Нью-Йорке по-прежнему разрешена продажа еды на вынос и доставка.

Поскольку на сегодняшний день интернет является основным источником информации, точность локальных данных, включая часы работы магазинов и организаций, становится критически важной в сложившейся ситуации.