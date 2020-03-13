Google Ads перенёс дедлайн по переходу на Parallel Tracking для видеорекламы

Google Ads сообщил о переносе конечных сроков перехода на параллельное отслеживание (Parallel Tracking) для видеорекламы. Теперь это нужно сделать до 15 июня 2020 года.

Причиной переноса дедлайна стали события, происходящие в мире.

«Учитывая недавние глобальные события, мы хотели дать каждому дополнительное время, чтобы осуществить этот переход. Если вы уже выполнили большую часть работы, необходимой для применения параллельного отслеживания, то вы всё ещё можете завершить этот процесс и активировать этот метод. Однако этот шаг не будет обязательным до 15 июня 2020 года», — говорится в сообщении Google Ads.

Чтобы включить параллельное отслеживание в аккаунте, нужно:

  • Войти в аккаунт.
  • В меню навигации выбрать «Все кампании».
  • В меню выбора страниц слева нажать «Настройки».
  • Выбрать «Настройки аккаунта».
  • Нажать «Отслеживание».
  • Установить переключатель «Параллельное отслеживание» в положение «ВКЛ».

В сервисе также отметили, что продолжат следить за ситуацией и скорректируют дату дедлайна при необходимости.

Напомним, что ранее Google Ads планировал сделать Parallel Tracking обязательным для видеорекламы в марте.

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