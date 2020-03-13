Google: у нас нет механизма для блокировки индексации части страницы

Ранее в этом месяце сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter , что у поисковой системы нет официального механизма для блокировки индексирования части страницы.

Так, в Google Search Appliance – решении, которое позволяет организовать внутрикорпоративный поиск по локальной сети, поддерживается тег googleon/googleoff. Однако в веб-поиске, он не поддерживается.

«Механизма для блокировки индексации части страницы не существует (кроме хакерских обходных путей)», — написал Мюллер.

При этом при желании владельцы сайтов могут использовать новые настройки для сниппетов, чтобы регулировать, что может в них отображаться. Однако запретить Google индексировать часть страницы невозможно.

It has no effect in websearch. There's no mechanism to block indexing of a part of a page (other than hacky workarounds). You can use data-nosnippet to block a part of a snippet though. — ? John ? (@JohnMu) March 3, 2020

Что касается «хакерских обходных путей», то здесь Мюллер, вероятно, подразумевал какие-то решения, которые могут внедрять владельцы сайтов. Например, пользовательский JavaScript.