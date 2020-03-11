Google об определении серии пагинированных страниц

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер рассказал , как поисковик определяет, какие URL содержатся в наборе пагинированных страниц.

По словам Мюллера, в ходе этого процесса учитываются номера в заголовках страниц, а также внутренняя перелинковка. При этом ссылки более важны для Google .

По всем этим элементам (заголовкам и внутренним ссылкам) Google определяет, какие страницы входят в выборку.

Прослушать ответ Мюллера можно, начиная с отметки 17:36 на видео ниже:

Напомним, в марте 2019 года Google подтвердил, что больше не поддерживает rel=next/prev. Вместо этих атрибутов поисковик теперь рекомендует вебмастерам помещать свой контент на одну страницу, а не разбивать его на несколько страниц.