Google Assistant научился читать веб-страницы вслух

Google начал запуск новой функции в Google Assistant, которая позволяет голосовому помощнику читать вслух статьи, которые отображаются в браузере на Android-устройствах.

Эта технология была анонсирована на конференции CES в январе, а теперь запускается по всему миру.

C помощью новой функции Google хочет устранить языковые барьеры и открыть доступ к информации в интернете более широкому кругу людей.

Чтобы воспользоваться новой опцией, пользователю достаточно сказать: «Hey Google, read it» или «Hey Google, read this page», и голосовой помощник начнёт читать текст веб-страницы. При этом браузер будет автоматически прокручивать страницу и выделять читаемые слова.

При желании пользователи смогут изменить скорость чтения и выбрать один из нескольких голосов.

Благодаря технологии машинного обучения Google Assistant может читать статьи максимально естественно, используя тот же ритм и интонацию, что и человек.

Новая функция поддерживает 42 языка, включая русский. Если содержимое страницы написано на чужом для пользователя языке, Assistant позволит выбрать желаемый язык из меню перевода и автоматически переведёт текст.

Владельцам сайтов для работы этой функциональности ничего делать не нужно – всё происходит автоматически. Если же эта функция не нужна на сайте, то заблокировать её можно с помощью метатега nopagereadaloud.

Чтобы Google Assistant мог читать вслух контент в мобильном приложении, разработчикам нужно использовать Actions on Google.

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