Google поделился советами по пагинации для блогов

На днях один из вебмастеров попросил сотрудника Google Джона Мюллера поделиться советами по пагинации для блогов.

В вопросе речь шла о блоге (не коммерческом), который существует около 8 лет, содержит более 1000 страниц, но SEO-оптимизацией практически никто не занимался.

Вебмастер попросил порекомендовать, что делать с пагинацией.

В ответ Мюллер посоветовал использовать категории или метки для создания перекрёстных ссылок, чтобы в блоге было несколько пагинированных страниц по каждому типу со ссылками на посты.

В целом, по его словам, важно поддерживать «хорошую и сбалансированную» иерархию – «не слишком плоскую, но и не слишком глубокую».

Use categories or tags to cross link so that you have a handful paginated pages per type, from where you link to the blog posts. Keep a good & balanced hierarchy, not too flat, not too deep. — ? John ? (@JohnMu) February 29, 2020