TikTok запретил несовершеннолетним платить стримерам без разрешения родителей

Китайский сервис коротких видео TikTok обновил политику своей платформы и запретил несовершеннолетним пользователям перечислять деньги стримерам без согласия родителей. Таким образом сервис пытается обезопасить детей и подростков.

Речь идет об одной из основных возможностей заработка для инфлюенсеров в соцсети — прямых эфирах. Во время стримов зрители могут дарить блогерам виртуальные подарки — стикеры, например, с изображением панды или «королевы драмы». Стикеры, в свою очередь, платные, и их стоимость варьируется от 5 центов до $50.

«Мы вносим эти изменения, чтобы создать безопасную среду, в которой пользователи всех возрастов могут наслаждаться прямой трансляцией, не сталкиваясь со злоупотреблениями, такими как давление с целью получения виртуальных подарков», — говорится в заявлении TikTok.

Многие лидеры мнений с большой аудиторией в соцсети оказались недовольны нововведением. Некоторые посетовали на то, что они действительно стараются делать контент интересным, поэтому большой заработок в тысячи и десятки тысяч долларов оправдан. Также недовольные блогеры подчеркнули, что их лишили одного из основных источников заработка в TikTok.

Напомним, согласно последним данным TikTok, роSSийские пользователи в среднем ежемесячно просматривали 16,25 млрд и размещали 20,83 млн видео, делились 23 млн и ставили лайки 1,62 млрд роликам.

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