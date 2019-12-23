Google Ads прекращает поддержку клиентов через соцсети

Google Ads сообщил, что с 1 января 2020 года больше не будет оказывать поддержку клиентам через Facebook и Twitter.

Начиная с этой даты личные сообщения в аккаунтах Google Ads в данных соцсетях будут отключены, а вверху профилей будет закреплено сообщение со ссылкой на онлайн-форму.

При отправке запроса можно будет уточнить, какой способ связи является предпочтительным для решения проблемы: звонок, email или чат с сотрудником сервиса.

В Google отметили, что эти изменения призваны оптимизировать процесс оказания поддержки, а также повысить безопасность рекламодателей.

«Безопасность и успех клиентов имеют первостепенное значение. Из-за растущего беспокойства по поводу спама и фишинга мы прилагаем все усилия, чтобы решить все вопросы клиентов по продуктам Google с помощью связи 1 на 1 по электронной почте, телефону или чату», — заявил представитель Google.

Он также добавил, что согласование работы всех каналов клиентской поддержки позволит обеспечить более быстрые и безопасные ответы на запросы рекламодателей.

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