Google: отладка поискового алгоритма может осуществляться на многих уровнях

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер рассказал, что отладкой поискового алгоритма могут заниматься разные сотрудники компании, на многих уровнях, а не только инженеры, которые находятся в в Маунтин-Вью.

«Метавопрос здесь состоит в том, знает ли кто-нибудь действительно, как работает алгоритм? В команде качества поиска есть много людей, которые способны отлаживать практически любой запрос», — добавил Мюллер.

По его словам, отладкой занимается не только «элитная группа инженеров где-то в Маунтин-Вью», но и другие сотрудники Google , включая известного в SEO-сообществе Гэри Илша.

Илш подтвердил это заявление во время видеовстречи с Алейдой Солис. Он отметил, что действительно работает с поисковой инфраструктурой и занимается отладкой различных процессов, включая вопросы, связанные с ранжированием.