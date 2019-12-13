Google начал показывать доступность товаров в поиске по картинкам

Google начал показывать ярлыки с информацией о доступности для товаров в результатах поиска по картинкам. Нововведение заметили специалисты отрасли. Функция появилась в поиске на английском, немецком и польском языках.

В англоязычной выдаче для товаров в наличии отображается зелёный ярлык «in stock», а для тех товаров, которые отсутствуют на складе – красный ярлык «out of stock».

Когда пользователь кликает на товар с ярлыком о доступности, то он также видит цену и часть описания. Также может отображаться рейтинг в виде звёзд и информация о компании.

Чтобы в результатах поиска показывался такой ярлык и была доступна дополнительная информация по товару, на страницы товаров нужно добавить соответствующую разметку.



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