Google начал использовать BERT для создания каруселей с новостями

Google объявил , что начал использовать BERT и другие техники машинного обучения для формирования каруселей с новостями в результатах поиска.

Новые карусели будут появляться в разделе «Главные новости». Они призваны помочь людям легко находить лучшие статьи, связанные с конкретной темой.

Раньше при поиске информации по актуальным событиям в топе поисковой выдачи пользователи видели карусель с новостными публикациями по теме. Теперь, если с поисковым запросом связано несколько сюжетов, то Google будет организовывать материалы по отдельным темам, чтобы пользователю было легче понять, что для него самое релевантное и в какой сюжет он бы хотел углубиться.

Помимо последних новостных публикаций, в каруселях «Главные новости» Google также будет показываться другой контент, который может обеспечить больше контекста и понимания по конкретной теме.

Например, по таким запросам, как [NASA news], могут возвращаться результаты, сгруппированные по следующим сюжетам: «К миссии NASA присоединились ещё пять компаний», «NASA обнаружило воду на луне Юпитера», а также дополнительные результаты под ссылкой «Also in the news».

Для формирования таких каруселей Google разработал новую технологию, которая определяет людей, места и вещи, связанные с новостным сюжетом, а затем устанавливает связи между ними.

Эта технология позволяет Google создавать отдельные группы новостных статей. В её работе использует в том числе и BERT.

На данный момент это обновление запускается на мобильных устройствах для запросов на американском английском языке. В ближайшие месяцы Google также планирует расширить его на большее количество языков и стран.