Google назвал самые популярные запросы в Украине за 2019 год
В компании отметили, что увеличивается количество запросов на украинском языке.
В 2019 году украинцев больше всего интересовали восьмой сезон сериала "Игра престолов", личность Владимира Зеленского и умершей в марте роSSийской певицы Юлии Началовой. Об этом свидетельствуют данные исследования запросов в поисковике Google.
"Политика не проникла в эти запросы. Традиционно люди в Украине больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой. Также стоит отметить, что запросов на украинском языке становится все больше и больше", - заявил директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко на презентации исследования.
Украинских пользователей Google также интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости о болезни роSSийской артистки Анастасии Заворотнюк, сериал "Чернобыль" и конкурс "Евровидение 2019".
В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о Зеленском, Заворотнюк и экс-президенте Петре Порошенко.
В категории "Фильмы" в 2019 году украинцы чаще всего искали психологический триллер "Джокер". В список самых популярных фильмов по версии пользователей "Google Украина" попали также экранизация исторической повести Ивана Франко "Захар Беркут" и новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".
В 2019 году украинцы хотели узнать, что такое "томос", "подагра" и "формула Штайнмайера".
Топ-запросы года
- Игра престолов 8 сезон
- Зеленский
- Юлия Началова
- Заворотнюк
- Результаты выборов 2019
- Децл
- Чернобыль
- Дебаты
- Порошенко
- Евровидение 2019
Персона года
- Владимир Зеленский
- Анастасия Заворотнюк
- Петр Порошенко
- MARUV
- Потап
- Игорь Смешко
- Игорь Коломойский
- Билли Айлиш
- Валерий Легасов
- Алла Мазур
Утраты года
- Юлия Началова
- Децл
- Алла Вербер
- Люк Перри
- Карл Лагерфельд
- Дарья Лукьяненко
- Камерон Бойс
- Вилли Токарев
- Сергей Доренко
- Ирина Цывина
Фильм года
- Джокер
- Мстители: Финал
- Аквамен
- Оно 2
- Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
- Король Лев
- Однажды в Голливуде
- Капитан Марвел
- Захар Беркут
- Как приручить дракона 3
Сериал года
- Игра престолов 8 сезон
- Чернобыль
- Тайная любовь
- Крепостная
- ИП Пирогова
- Школа. Випускний
- Жуки
- Ничто не случается дважды
- Ранняя пташка
- Молодежка 6 сезон
ТВ-шоу года
- Евровидение 2019
- Холостяк 2019
- Оскар 2019
- Право на владу
- Голос країни 2019
- Топ-модель по-українськи 3 сезон
- Одруження наосліп 2019
- МастерШеф. Професіонали
- Танці з зірками 2019
- Наречена для тата
Покупка года
- iPhone 11
- Автокресло
- МАУ билет
- Укрзалізниця билет
- Бустер
- IQOS
- Вентилятор
- Украина Португалия билеты
- Электросамокат
- Мини-кондиционер
«Что такое?»
- Томос
- Подагра
- Формула Штайнмайера
- Вислово
- Дебаты
- Сонный паралич
- Зона 51
- Импичмент
- NFC
- Мажоритарка
«Почему?»
- Почему падает доллар?
- Почему умер Децл?
- Почему умерла Юлия Началова?
- Почему Зеленский не пришел на стадион?
- Почему взорвался Чернобыль?
- Почему в Киеве туман?
- Почему скисает молоко?
- Почему на Троицу нельзя купаться?
- Почему нельзя ходить в туалет ночью?
- Почему не работает Инстаграм?
«Как?»
- Как сделать Инстаграм темным?
- Как удалить аккаунт Инстаграм?
- Как узнать свой номер телефона?
- Как проверить себя в списках избирателей?
- Как говорят животные?
- Орхидея как ухаживать?
- Как кушать авокадо?
- Как перевести деньги с телефона на телефон?
- Как сделать слайм без клея?
- Как завязать шнурки?
Напомним, в прошлом году самым популярным поисковым запросом оказался "ЧМ 2018" – чемпионат мира по футболу. На второй позиции ? новый сезон сериала “Мажор”, а на третьей ? конкурс Евровидение-2018.