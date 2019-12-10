Facebook запустил новые инструменты для анализа эффективности рекламы

Facebook объявил о запуске трёх новых инструментов отчётности, которые призваны облегчить рекламодателям анализ эффективности кампаний.

Отчётность по нескольким аккаунтам

Сводные отчёты позволяют рекламодателям отслеживать показатели по нескольким аккаунтам в одном месте, включая охват, показы и конверсии.

Раньше собирать и сравнивать данные по нескольким аккаунтам приходилось вручную.

При этом при составлении отчетов вручную оценить уникальный охват было невозможно, но теперь эта информация будет доступна.

Пользовательские метрики

Теперь рекламодатели смогут создавать собственные показатели, чтобы отслеживать больше данных и проводить пользовательский анализ отчётов по рекламе.

При создании пользовательских метрик можно выбирать, кому они будут доступны для каждого из отчётов.

Заново создавать такие показатели не нужно. Достаточно это сделать единожды, а затем их можно будет использовать во всех отчётах.

Отчёт о путях конверсии

Согласно исследованию Ipsos, проведённому по заказу Facebook, в 2018 году покупатели использовали несколько каналов – как онлайн, так и офлайн – для покупок и поиска идей праздничных подарков.

Чтобы рекламодатели могли лучше понимать, достигают ли они этих покупателей, Facebook теперь будет предоставлять отчёты о путях к конверсии.

Новый отчёт позволит рекламодателям видеть издателей в наиболее частых путях к конверсии по разным каналам и устройствам. Обладая этими данными, они смогут определить самые значимые пути к конверсии.

Facebook признаёт, что кросс-канальные и кросс-девайсные измерения являются ведущим приоритетом для маркетологов, и продолжит развивать свои инструменты в этих направлениях.

Подробнее об отчётах по нескольким аккаунтам и пользовательским метрикам можно прочитать в Справочном центре Facebook for Business.

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